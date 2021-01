Koronarokotuksia annettu: Tanska 82544, Suomi 8155

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen torstaina julkistaman luvun mukaan Suomessa on nyt annettu 8 155 koronavirusrokotusta.

Tanskassa on Statens Serum Institutin mukaan rokotettu 82 544 kansalaista koronavirusrokotteella. Tästä kuitenkin puuttuvat torstaina 7. tammikuuta 2021 rokotetut.

Yksistään keskiviikkona 6. tammikuuta Tanskassa rokotettiin ainakin 16 390 ihmistä.

Väkilukuun suhteuttaen Tanska on maailman kuudenneksi eniten rokottanut maa. Sen edellä ovat vain Israel, UAE, Bahrain, USA ja Britannia. Viro on sijalla 11.

Koko maailmassa on nyt annettu noin 16 miljoonaa koronarokotusta. USA:ssa on annettu noin joka kolmas rokotus. Kärkimaa Israel on kohta rokottanut joka viidennen kansalaisensa.

After 10 days of vaccination, some countries in the European Union are outperforming others by a factor of 100.

Denmark has administered a first dose to 1% of its population, against 0.01% in France. pic.twitter.com/J35tyhlL92

— Edouard Mathieu (@redouad) January 7, 2021