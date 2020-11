”Rokotukset suunniteltava ennen niiden tuloa, ei vuotta myöhemmin”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruotsin moderaatit eivät halua maan koronasotkujen toistuvan.

Ruotsissa kokoomuspuolueen eli moderaattien Ulf Kristersson arvostelee maan hallitusta, jonka koronarokotussuunnnitelman on virallisesti määrä valmistua tammikuussa 2022 – ei 2021, vaan 2022.

Moderaattien vaatimus on, että Ruotsissa ei saa toistua sama tilanne kuin keväällä, jolloin ”ei tiedetty kuka tekee ja mitä koronatestien suhteen”.

Ruotsissa on noteerattu, että maahan voidaan Saksan, Britannian ja USA:n tapaan saada rokotteita jo ennen vuodenvaihdetta. Noissa maissa suunnitellaan rokotuskeskuksia ja mittavia järjestelyjä. Britannia saattaa aloittaa rokotukset jo 7. joulukuuta.

Ruotsin rokotekoordinaattori on sanonut vain, että kyse on vielä hyvin pienistä rokotemääristä ja vakuuttanut heiltä löytyvän ratkaisuja.

Ruotsin kansanterveyslaitoksen asiakirjojen mukaan rokotesuunnitelman loppuraportti valmistuu 28.1.2022.

– Siinä on vähintään vuosi virheellisesti, Ulf Kristersson sanoo Aftonbladetissa.

Hänen mukaansa maalta puuttuvat konkreettiset suunnitelmat rokotusten toteuttamisesta.

– On todella hyvä että nyt vaikuttaa siltä, että saamme rokotteen luultua aiemmin, mutta meidän on samaan aikaan huolehdittava että rokotukset käynnistyvät eikä käy kuten testausten kanssa keväällä. Että sitä pidetään hyvänä, mutta ettei kukaan tiedä tarkkaan, miten se tehdään.

Saksassa ja Britanniassa testataan joukkorokotusten järjestelyjä hänen mukaansa jo lujasti.

– Ruotsissa on vain tehty osaraportti, jossa on päätetty että on yhä paljon tehtävää ja ongelmia ratkaistaviksi, Kristersson arvostelee.

LUE MYÖS:

Missä viipyvät suunnitelmat Suomen rokotuksista?

Koronarokote, milloin sen saa? Näin Krista Kiuru vastaa (VU 26.11.2020)

Regeringens deadline för en vaccinationsplan är januari 2022. Men planen behöver tas fram innan vaccinet kommer, inte efter. https://t.co/ShFU6NXoOs pic.twitter.com/jMpCGawpRM — Moderaterna (@moderaterna) November 27, 2020

Pressemeddelelse: Danmark er klar til at vaccinere mod COVID-19 i Danmark. Her finder du tre faktaark om planlægning, sikkerhed, udvikling og indkøb https://t.co/NDFERAVzn5 #COVID19dk — Sundheds- og Ældreministeriet (@DKsundhed) November 26, 2020