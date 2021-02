Rokotteita ei riitä kaikille ennen vuotta 2023

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

WHO varoittaa, ettei kukaan ole turvassa, ennen kuin kaikki ovat turvassa.

Vasta hieman yli 90 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa on saanut koronavirusrokotteen. Sen sijaan vain 25 ihmistä on saanut rokotteen koko Saharan eteläpuolisessa Afrikassa eli noin miljardin ihmisen alueella, kertoo New York Times.

Tämä on asettanut lähtökohdan ”katastrofaaliselle moraaliselle epäonnistumiselle” Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoo. Se on hänen mukaansa myös rikkaiden maiden epäonnistuminen niiden oman edun vuoksi, koska yhden maan ”hikka” voi nopeasti muuttua tragediaksi kaikille.

Etelä-Afrikka ja siellä löydetty koronamuunnos tarjoaa tästä selkeän esimerkin. Viimeaikaiset tutkimukset viittaavat siihen, että ainakin neljä rokotetta on vähemmän tehokkaita tälle erittäin tarttuvalle virusmuunnokselle.

Muunnoksen arvioidaan muodostavan 90 prosenttia kaikista koronatapauksista Etelä-Afrikassa, ja se on nopeasti levinnyt kymmeniin muihin maihin, mukaan lukien Yhdysvallat.

Opetus WHO:n mukaan on, että jos maailma ei pysty pysäyttämään leviämistä joillakin alueilla, virus jatkaa mutaatioitaan tavoilla, jotka voivat tehdä kaikista rokotteista vähemmän tehokkaita.

– Tämä ajatus siitä, että kukaan ei ole turvassa, ennen kuin kaikki ovat turvassa, ei ole vain sanonta, se on todella totta, sanoo Duke Global Health Innovation Centerin apulaisjohtaja Andrea Taylor.

Taylorin mukaan jopa parhaassa tapauksessa nykyisellä tuotantonopeudella rokotteita ei riitä kaikille maailman ihmisille ennen vuotta 2023. Etelä-Afrikka, joka sai maanantaina ensimmäisen rokotteensa, on saanut vain 22,5 miljoonaa annosta 60 miljoonalle kansalaiselleen ja monet muutkin maat ovat jäljessä.

– Samaan aikaan jotkut varakkaat maat ovat saaneet riittävän määrän annoksia rokottaakseen väestönsä moneen kertaan, Taylor sanoo.

Kuluvan vuoden lopussa ehkä 20-35 prosenttia Afrikan väestöstä on saanut rokotteen. Vastaavaksi luvuksi rikkaissa maissa arvioidaan 75 prosenttia.