Rokotteita annetaan USA:ssa jo kaksi miljoonaa päivässä

Tahti on kiihtynyt helmikuun lopun talvimyrskyjen jälkeen.

Yhdysvaltain tautiviraston mukaan jo 53 miljoonaa amerikkalaista eli 16 prosenttia kansasta on saanut ainakin yhden annoksen koronavirusrokotetta. Täysin suojattuja on noin 27 miljoonaa.

Rokotustahtia on onnistuttu kasvattamaan tasaisesti joulukuun jälkeen. Poikkeuksena oli helmikuun loppu, jolloin talvimyrskyt häiritsivät logistiikkaa useissa osavaltioissa.

New York Timesin mukaan koronarokotusten vauhti on tällä hetkellä jo 2,01 miljoonaa annosta päivässä. Liittovaltio on toimittanut paikallistasolle yhteensä 107 miljoonaa annosta.

Tahdin odotetaan kiihtyvän maaliskuun aikana entisestään, sillä Moderna- ja Pfizer-yhtiöt ovat ilmoittaneet tuotantokapasiteetin kasvattamisesta.

Yhdysvaltain lääkevirasto FDA antoi lisäksi viikonloppuna myyntiluvan Johnson & Johnson -yhtiön koronarokotteelle, joka vaatii muista poiketen vain yhden annoksen.

Nykyisellä tahdilla Yhdysvallat ehtisi rokottaa 50 prosenttia kansasta kesäkuun 16. päivään mennessä ja 70 prosenttia elokuun 16. päivään mennessä. Kyseistä rajaa on pidetty alimpana mahdollisena pisteenä, jossa väestön laumasuoja riittäisi kuihduttamaan epidemiaa merkittävästi.