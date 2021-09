Rokotteet vasta keväällä – ”meillä suhtautuminen lapsiin on julmaa”

Keuhkolääkäri ja professori Marjukka Myllärniemi hämmästelee lasten koronavirusrokotusten hidasta aikataulua Suomessa.

Monet Euroopan maat ja esimerkiksi Yhdysvallat ovat ilmoittaneet aloittavansa alle 12-vuotiaiden rokotukset ehkä jo loka–marraskuussa, jos terveysviranomaiset myöntävät tarvittavat luvat.

Pfizer ja BioNTech -yhtiöt kertoivat alkuviikosta lupaavista tuloksista 5–11-vuotiaiden osalta. Alustavien tietojen mukaan noin kolmasosa aikuisille annettavasta annoksesta tuotti vahvan immuunivasteen lapsilla. Alle viisivuotiaiden tuloksia odotetaan loppuvuodesta.

Lasten rokottaminen edellyttää lupaa Euroopan lääkevirasto EMA:lta. Sen jälkeen kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä Krar tekee suosituksensa THL:lle, joka laatii lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle. Lopullisen päätöksen tekee pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus.

Tähän mennessä esitettyjen arvioiden perusteella alakouluikäisten rokottaminen voitaisiin aloittaa kevätlukukauden aikana.

– Liian vähän, liian myöhään, Marjukka Myllärniemi sanoo Twitterissä.

Hän viittaa tehohoidon ylilääkäri Harri Tohmon synkkään arvioon, jonka mukaan virus ehtisi levitä talven aikana laajasti nuoremmissa ikäryhmissä.

– Monet muut maat näkevät lapset tärkeinä, haluavat ja ehtivät lapsensa rokottaa. Meillä suhtautuminen lapsiin on julmaa, Tohmo sanoo.

Too little, too late. Finland is ”considering” vaccinating kids 5-11 in the spring of 2022 😳 https://t.co/PnUC8ACBuP

