Rokotteet puolittavat pitkän koronan riskin

Britannian terveysturvallisuusviranomaisen (UK Health Security Agency) selvityksessä tarkasteltiin tähän mennessä saatavilla olevia todisteita 15 tutkimuksesta ympäri maailmaa.

Löydökset viittaavat siihen, että vaikka jotkut rokotetut saavat Covidin, rokotteet vähentävät tartuntariskiä ja sairauksia.

Selvityksen mukaan rokottamattomat, pitkäkestoisesta koronataudista jo kärsivät ihmiset voivat paremmin rokotteen ottamisen jälkeen.

Osa selvityksen tutkimuksista tarkasteli ennen tartuntaa annettujen rokotusten vaikutusta. Täysi rokotussarja vähentää riskiä saada yli 28 päivää kestäviä pitkäkestoisen koronataudin oireita noin 50 prosentilla verrattuna rokottamattomiin ihmisiin.

If vaccines reduce the risk of getting #LongCovid by 50%, we are still talking about an awful lot of people who will be affected.https://t.co/0G4NhPiACR

— Jonas R. Kunst (@KunstJonas) February 15, 2022