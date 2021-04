Rokotteet ovat lähes eliminoineet koronan Israelissa

Tuoreen tutkimuksen mukaan rokotehankkeen eteneminen on tukahduttanut tehokkaasti Israelin koronavirusepidemian muutaman kuukauden aikana.

Maassa vahvistettiin vielä tammikuun puolivälin tienoilla yli 8 000 päivittäistä infektiota, mutta viime päivinä enää 150–300 kappaletta.

Nature-tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa pyrittiin erottamaan sulkutilan ja rokotusten vaikutus toisistaan. Ensimmäisinä rokotettujen yli 60-vuotiaiden sairastuvuutta vertailtiin nuorempiin ikäryhmiin, minkä ohella tutkittiin viime syyskuussa ja kuluvan vuoden tammikuussa aloitettujen rajoitustoimien eroavaisuuksia.

Rokotehanke eteni Israelissa maailman nopeinta tahtia, sillä helmikuun 24. päivänä jo 48,8 prosenttia koko väestöstä eli 68,7 prosenttia yli 16-vuotiaista oli saanut ainakin yhden rokoteannoksen.

Koronarokotukset toimivat odotusten mukaisesti, sillä yli 60-vuotiaiden infektiot ja sairaalahoidon tarve alkoivat laskea muita ikäryhmiä aiemmin.

Sama vaikutus näkyi, kun tautitapausten kehitystä vertailtiin kaupungeissa, joissa rokotukset olivat edenneet muuta maata nopeammin. Sulkutilan jälkeen tapausmäärät vähenivät 88 prosenttia nopeasti rokottaneissa ja 78 prosenttia hitaammassa tahdissa rokottaneissa kaupungeissa.

Tutkijoiden mukaan havainnot osoittavat, että rokotteiden tehokkuus vastaa myös laajemmassa mittakaavassa lääkekokeissa saatuja tuloksia. Esimerkiksi Israelissa laajasti käytetyn Pfizerin-BioNTechin rokotteen tehokkuus arvioitiin noin 95 prosenttiin.

