Rokotteen lopullinen tulos: Teho 95 prosenttia, ei haittoja

Pfizer- ja BioNTech-yhtiöt ovat julkaisseet lopulliset tulokset koronavirusrokotteen kolmannen vaiheen kokeista.

Analyysin mukaan rokotteen suojaava teho on aiemmin kerrottua parempi eli 95 prosenttia. Sen havaittiin ehkäisevän Covid-19-infektioita myös vanhemmilla henkilöillä ilman vakavia haittavaikutuksia.

Tutkimukseen osallistuneista yhteensä 170 henkilöä sairastui koronavirukseen. Heistä 162 oli saanut lumelääkkeenä suolavettä ja loput kahdeksan itse rokotteen.

– Teho pysyi samana iästä ja etnisestä taustasta riippumatta. Havaittu teho yli 65-vuotiaiden osalta oli yli 94 prosenttia, Pfizer ja BioNTech toteavat tiedotteessa.

Itsenäinen tutkimusryhmä on seurannut kokeiden etenemistä ja mahdollisia sivuvaikutuksia. Vakavin oire oli tilapäinen väsymys, jota esiintyi toisen annoksen jälkeen joillakin rokotteen saaneilla.

Koeryhmästä kymmenen henkilöä sairastui vakavasti koronavirukseen. Heistä yhdeksän oli saanut lumelääkkeen ja yksi BNT162b2-nimellä kulkevan rokotteen.

Pfizer on ilmoittanut hakevansa koronavirusrokotteelle hätäkäyttölupaa Yhdysvalloissa lähipäivien aikana. Tiedot lähetetään myös Euroopan lääkeviranomaisille lupaprosessia varten.

Rokotteen tuotannoksi arvioidaan 50 miljoonaa annosta kuluvan vuoden aikana ja jopa 1,3 miljardia annosta vuonna 2021.

BREAKING: We are proud to announce, along with @BioNTech_Group, that the Phase 3 study of our #COVID19 vaccine candidate has met all primary efficacy endpoints.

— Pfizer Inc. (@pfizer) November 18, 2020