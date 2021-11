Rokottamattomia hoputetaan koronatesteihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tartunnanjäljityksen viivästyminen saa aikaan nopeasti leviäviä epidemioita.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä on ilmennyt viivettä koronatestiin hakeutumisessa. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote pyytää myös kahdesti rokotettuja hakeutumaan testiin, mikäli epäilee tai tietää altistuneensa koronavirukselle.

– Meillä on naapurista nyt varoittava esimerkki, kun Kymsote on leviämisvaiheessa. Pyrimme tässä vaiheessa testaamisen tärkeydestä muistuttamalla ennaltaehkäisemään tilannetta Etelä-Karjalassa. Eksotella suosittelemme, että myös kahdesti rokotetut hakeutuvat testiin jo lievien oireiden ilmetessä, mikäli tiedossa on epäily altistumisesta, muistuttaa Eksoten terveyspalvelujen johtaja Tuula Karhula.

Mikäli tartunnan saanut hakeutuu testiin viiveellä, viivästyy myös tartunnanjäljitys. Tartunnanjäljityksen viivästyminen saa aikaan nopeasti leviäviä epidemioita.

Ilman täyttä rokotussarjaa tulee koronatestiin hakeutua heti lievien oireiden ilmetessä. Testiin hakeutuminen on tärkeää, mikäli ei ole saanut koronarokotteita täyttä sarjaa, on sairastanut koronavirustaudin yli kuusi kuukautta sitten eikä ole saanut koronavirusrokotetta tai kuuluu ryhmään, jolle suositellaan kolmatta rokoteannosta, mutta ei ole vielä sitä saanut.