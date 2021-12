Rokottamattomat kuolevat kolme kertaa todennäköisemmin muihin tauteihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Laitos löysi hämmästyttävän seikan koronarokotuksista.

USA:n tartuntatautiviranomainen Centers for Disease Control (CDC) on havainnut koronapandemian aikana yllättävän ilmiön: rokottamattomat ovat kuolleet kolme kertaa todennäköisemmin kuin rokotetut, kun tarkastellaan muita kuin koronasta johtuvia kuolinsyitä. Asiasta kertoo The Economist.

CDC tutki 11 miljoonan yhdysvaltalaisen terveystietoja vuoden 2020 joulukuun ja 2021 heinäkuun välisenä aikana. Kaikki kuolemantapaukset ja kuolinsyyt kirjattiin ylös. Ajanjakson aikana noin kuusi miljoonaa tutkituista sai joko Pfizerin tai Modernan koronarokotuksen. Tutkijat erottelivat toistaan rokotettuina kuolleet ja rokottamattomina kuolleet.

Tämän jälkeen tutkijat poimivat aineistosta ne henkilöt, jotka olivat kuolleet johonkin muuhun kuin koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen. Kävi ilmi, että rokotetut ihmiset olivat todennäköisemmin elossa tutkimuskauden päättyessä.

Rokotettujen henkilöiden kuolleisuus oli 0,35 sataa henkilövuotta kohti. Kuolleisuusluku tarkoittaa tarkoittaa, että 1000 henkilön joukosta kuolisi 3–4 henkilöä vuoden pituisen ajanjakson aikana. Rokottamattomien kuolleisuus oli 1,1 sataa henkilövuotta kohti. Rokottamattomat kuolivat siis kolme kertaa todennäköisemmin muihin sairauksiin kuin koronaan.

Keskimääräinen kuolleisuus vaihteli eri ikäryhmissä, mutta rokotettujen ja rokottamattomien välinen suhdeluku pysyi samana, CDC toteaa.

Vastaavia tuloksia, joissa rokotukset näyttävät paitsi suojaavan tietyltä sairaudelta, ne myös vähentävät kuolleisuutta ylipäänsä, on saatu aiemmistakin tutkimuksista. Esimerkiksi kausi-influenssa aiheuttaa noin 5 prosenttia talvikauden kuolemista, mutta influenssarokotuksen ottaneiden keskuudessa kuolleisuus laskee noin 50 prosenttia.

CDC:n mukaan on mahdollista, että rokotetut huolehtivat terveydestään ylipäänsä paremmin kuin rokottamattomat, mikä saattaisi selittää tutkimustulosta. Tämä ero on kuitenkin pyritty ottamaan huomioon tuloksessa.

Ryhmien välillä saattaa olla myös systemaattisia eroja, kuten se, että osa ihmisistä ei voi terveydellisistä syistä ottaa koronarokotetta. Tämän seurauksena rokottamattomien joukossa on enemmän perussairauksista kärsiviä ihmisiä. Rokottamattomat saattavat myös välttää lääkäriin hakeutumista, jotta he eivät saa koronatartuntaa vastaanotolla. Tämän vuoksi jokin vakava sairaus saatetaan havaita liian myöhään.

CDC arvioi, että nämä eivät selitä kaikkea. Rokottamattomien ja rokotettujen välistä eroa kuolleisuudessa selittää vielä jokin tuntematon tekijä – jokin, joka ei liity itse rokotteen tehoon virusta vastaan.