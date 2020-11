Rokoteuutiset nostattivat toiveita, WHO toppuuttelee

Yhdysvaltalainen lääkeyhtiö Moderna kertoi maanantaina lupaavan rokoteuutisen: yhtiön kehittämä ja testaama rokote koronavirusta vastaan oli kokeissa antanut 94,5-prosenttisen suojan virusta vastaan.

Uutinen on otettu maailmalla vastaan toiveikkaana. Euroopan pörsseissä muun muassa lentoyhtiöiden kurssit lähtivät nousuun uutisen jälkeen.

Infektiolääkäri Ville Holmberg summaa Twitterissä Modernan tuloksia.

− Lisää hyviä rokoteuutisia! Modernan rokotteella melkein 95% suojateho. Plaseboryhmässä 15000 henkilöä, joista 90 sai oireisen covid-infektion ja 11 vakavan taudin, Holmberg kirjoittaa.

− 15000 rokotetta saaneen joukossa viisi tartuntaa, joista yksikään ei ollut vakava, hän jatkaa.

Helsingin yliopiston lääketieteen dekaani Risto Renkonen kommentoi niin ikään uutisten olevan hyviä.

− Viime viikolla Pfizer ja tänään Moderna kertoi rokotteensa antavan erittäin hyvän suojan koronavirustaudilta. Todennäköisesti 2021 kuluessa saamme rokotteet kattavasti suomalaisille? Renkonen twiittaa.

Modernan rokote antoi testeissä paremman suojatehon kuin Pfizerin ja BioNTechin rokote, jonka suoja oli testeissä 90 prosenttia. Modernan rokotteen etuna pidetään myös sitä, että se ei edellytä erikoiskylmien olosuhteiden säilytystä. Näin ollen sen jakelu on helpompaa erilaisissa olosuhteissa.

Euroopan unionin terveyskomissaari Stella Kyriakides kommentoi Twitterissä Modernan uutisten olevan rohkaisevia.

− Teemme kaikkemme, jotta turvalliset ja tehokkaat rokotteet voidaan turvata, Kyriakides kirjoittaa.

Hänen mukaansa EU on solmimassa rokotesopimusta tällä viikolla Pfizerin ja BioNTechin kanssa.

− Lisää tulossa pian, Kyriakides sanoo.

Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus muistutti maanantaina, ettei rokote yksinään lopeta pandemiaa.

− Pandemian alusta lähtien tiesimme, että rokote on välttämätön sen hallitsemiseksi. On tärkeää korostaa, että rokote täydentää muita käytettävissä olevia työkaluja, ei korvaa niitä, Ghebreyesus kirjoitti Twitterissä.

Hänen mukaansa rokotteen tarjonta on aluksi rajallinen, joten ne priorisoidaan riskiryhmille ja terveydenhuollon henkilöstölle.

− Se toivottavasti vähentää kuolemantapausten määrää ja antaa terveydenhuollolle mahdollisuuden selviytyä, mutta viruksella on vielä paljon tilaa liikkua. Rokote ei yksin lopeta pandemiaa, Ghebreyesus sanoo.

