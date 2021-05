”Rokotetun on muistettava” – väärä käsitys pelottaa asiantuntijaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ihminen on todella koronarokotettu vasta noin viikko toisen annoksen jälkeen.

THL:n tutkimusprofessori emeritus Matti Jantunen muistuttaa rokotussuojan vaativan kaksi annosta.

Molemmat annokset on saanut vasta viitisen prosenttia suomalaisista. Ensimmäinen rokotusannos tuo keskimäärin vain ehkä 50 prosentin suojan.

Professori Jantunen twiittaa tutkimuksesta, joka kertoo rokotteen toisen annoksen antamisen viivästyttämisestä Suomen tavoin 12 viikkoon. Sen havaittiin vahvistavan ja oletettavasti pitkittävän merkittävästi toisen annoksen antamaa suojaa koronaa vastaan – mutta vasta toisen annoksen saamisen jälkeen, eli Suomen tahdilla 13 viikkoa ensimmäisen annoksen jälkeen.

– Paremman/pitkäaikaisemman suojan hinta on noin 50 vuorokauden puoliintumisajalla heikkenevä suoja 3.-13. viikoilla ensimmäisestä rokotuksesta, ennen toisen annoksen suojaa. Toisin sanoen kertaalleen rokotetun on muistettava että hän on oikeasti ROKOTETTU vasta noin yksi viikko toisen annoksen saamisen jälkeen, Matti Jantunen korostaa.

Hän sanoo olleensa huolissaan asiasta koko kevään. Tätä on vain vahvistanut se, että Päijät-Hämeessä puolet tämän hetken koronapotilaista sairaaloissa on todettu kertaalleen rokotetuiksi.

Jantunen pitää tartunnoista lähes eroon päässeen Israelin tietoja erittäin rohkaisevina ja tulevaisuudenkuvaa meillekin antavina. Hän kuitenkin huomauttaa, että Israelissa on täysin rokotettu kuusi kymmenestä ihmisestä. Maassa tartuntaluvut romahtivat vasta sen jälkeen, kun toisenkin annoksen saaneita oli kertynyt suuri määrä.

– Me emme ole vielä saavuttaneet edes kymmenesosaa Israelin täysin rokotettujen väestöosuudesta. Ehkä syyskuussa…, professori Matti Jantunen twiittaa.

Suomen nykyvauhdilla 70 prosenttia aikuisväestöstä on rokotettu kesäkuun loppuun mennessä – mutta vain kerran, joka viime aikoina on usein unohdettu.

Tutkimuksessa löytyi 70-vuotiailta kolme viikkoa ensimmäisen annoksen jälkeen vasta-aineita enää 49 prosenttia.

– Rokotussuoja vaatii kaksi annosta… Lasten rokottamisesta ei ole edes päätöstä. Aikuisten rokottaminen ei estä lasten tartuntojen leviämistä kouluissa ja päiväkodeissa, eikä tukahduta viruksen leviämistä väestössä, toisin sanoen tuota laumasuojaa.

– 75 vuoden ikäisenä ja kuusi viikkoa sitten rokotettuna en luota omaan immuunisuojaani ennen toista annosta, professori kertoo.

