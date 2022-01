Rokotettujen kuolemanriski koronasta on 0,003 prosenttia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yli miljoona ihmistä kattaneen tutkimuksen perusteella suojavaikutus vakavalta taudinkuvalta on erittäin vahva.

Yhdysvaltain tautikeskus CDC:n seurantatutkimuksen perustella rokotteet ehkäisevät hyvin tehokkaasti koronaviruksen aiheuttamaa vakavaa taudinkuvaa ja kuolemia.

Aineistona käytettiin yli 1,2 miljoonaa henkilöä, jotka olivat saaneet rokotussarjan joulukuun 2020 ja lokakuun 2021 välisenä aikana. Heistä vakavaan koronatautiin sairastui 0,015 prosenttia ja menehtyi 0,0033 prosenttia.

Riskitekijöiksi osoittautuivat yli 65 vuoden ikä, immuunijärjestelmän vajaatoiminta ja kuusi muuta perussairautta. Näihin lukeutuvat diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet, munuaisiin ja maksaan liittyvät ongelmat ja neurologiset sairaudet. Vakavasti sairastuneista rokotetuista kaikilla oli ainakin yksi riskitekijä ja menehtyneistä 78 prosentilla ainakin neljä riskitekijää.

Riskiryhmiin kuuluvien terveyttä voidaan suojata kroonisten sairauksien hyvällä hoidolla, altistumistilanteiden välttämisellä sekä uusilla tehosteannoksilla. Myös esimerkiksi vasta-ainehoidoilla voidaan tukea taudista toipumista.

Haastattelusta nousi kohu

Tautikeskuksen johtaja Rochelle Walensky ajautui New York Timesin mukaan Yhdysvalloissa mediakohuun kerrottuaan tuloksista ABC-kanavan haastattelussa. Häneltä kysyttiin, pitäisikö ihmisten suhtautua uudella tavalla koronan kanssa elämiseen.

– Valtaosa kuolemista eli yli 75 prosenttia kirjattiin ihmisiltä, joilla oli ainakin neljä perussairautta, joten nämä ihmiset olivat oikeastaan huonossa kunnossa jo muutenkin, Walensky sanoi.

Monet perussairauksista kärsivät kokivat vastauksen loukkaavaksi ja pyysivät tapaamista Walenskyn kanssa perjantaille. CDC:n mukaan haastattelu oli leikattu huonosti, minkä vuoksi myös vastaus oli irrotettu kontekstistaan.

Virasto tarkensi, ettei ”lupaavana uutisena” pidetty perussairauksista kärsivien kuolemista vaan sitä, että rokotteet suojaavat lähes kaikkia vakavalta taudinkuvalta. ABC julkaisi myöhemmin verkossa pidennetyn version haastattelusta.

Arvostelijoiden mukaan liittovaltion terveysviranomaiset ovat suhtautuneet koko pandemian ajan väheksyvästi perussairauksista kärsivien tilanteeseen. Huolena on ollut, ettei kotitestejä ja laadukkaita maskeja ole ollut riittävän hyvin saatavilla.

American Association of People with Disabilities -järjestön pääjohtaja Maria Townin mukaan riskiryhmiin kuuluvia on kohdeltu kuin ”hyväksyttävinä tappioina” koronakriisissä.