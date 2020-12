Rokotettuja nyt: Suomessa kymmeniä, USA:ssa kaksi miljoonaa

Eurooppa on jäljessä ja jää yhä enemmän USA:n ja Britannian koronarokotusten vauhdista.

Euroopassa aloitettiin koronavirusrokotukset sunnuntaina julkisuusspektaakkeleilla. EU-komissio halusi maiden aloittavan yhtä aikaa. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin johdolla eri maissa hoettiin valon näkymistä tunnelin päässä ja ensi rokotusten merkittävyyttä pandemiasta pääsemisessä.

Mediavyöryn alle saattoi jäädä se tosiasia, että Eurooppa on rokotuksissa jäljessä monia maita. Joukkorokotusten aikataulua ei tunnuta täällä kuitenkaan erityisesti kiirehdittävänkään.

Suomessa aloitettiin muutamilla kymmenillä terveydenhoidon työntekijöiden rokotuksilla. Euroopassa annettiin sunnuntaina ilmeisesti muutamia tuhansia rokotuksia. Viranomaiset puhuivat rokotusten tavoitteiden toteutumisesta ensi kesänä.

Samaan aikaan Yhdysvaltain CDC:n lauantailukujen mukaan maassa on annettu 1,94 miljoonaa rokotusta. Tahdin on määrä kasvaa merkittävästi, kun uusia rokotteita tulee lähiaikoina.

EU:sta irronneessa Britanniassa, joka aloitti rokotukset ensimmäisenä, on annettu Our World in Datan mukaan 800 000 rokotusta. Tämä on suhteellisesti USA:takin enemmän.

Venäjä on ilmoittanut noin 700 000 ja Kiina noin miljoona rokotusta.

Maailman johtavaksi rokotusmaaksi on noussut Israel, jonka kunnianhimoisesta koronaprojektista Verkkouutiset kertoo tässä. Suhteellisesti toiseksi eniten rokotuksia on annettu Bahrainissa. Niiden jälkeen tulevat Britannia ja USA.

LUE MYÖS:

Israelin valtava hanke – koronasta yritetään nopeasti eroon