Rokotettu lääkäri sai koronan Sloveniassa

Eteläafrikkalainen muunnos tarttui matkalla.

Slovenialaisella lääkärillä on todettu koronavirus, vaikka hän on aiemmin saanut kaksi annosta koronarokotetta. Lääkäri työskentelee maan toiseksi suurimmassa sairaalassa Mariborissa, kertoo Euractiv.

Lääkäri on palannut äskettäin Afrikasta, ja on todennäköistä, että virus on herkemmin tarttuvaa eteläafrikkalaista muunnosta. Virustyypin varmistaminen kestää noin viikon, kertoo sairaalan edustaja.

Sloveniassa ei ole tähän mennessä tavattu eteläafrikkalaista virusmuunnosta. Brittimuunnosta on tavattu 35 tapausta, ja sairastuneista 21 ei ole matkustanut vaan on saanut tartunnan paikalliselta tartuttajalta. On todennäköistä, että virusmuunnokset eivät ole vielä levinneet laajalti Sloveniassa.

Euroopan lääkevirasto (EMA) on varoittanut, etteivät rokotteet välttämättä tehoa muunnoksiin yhtä tehokaasti kuin alkuperäiseen viruskantaan.

– On syytä kantaa huolta siitä, että virusmuunnokset voivat eri tavoin vastustaa sitä, miten rokote suojaa tartunnalta ja sairastumiselta. Mutta vaikka suoja heikentyisi lievän tautimuodon kohdalla, se ei välttämättä tarkoita, että suoja heikentyisi myös vakavan tautimuodon kohdalla. Tarvitsemme tästä lisää tietoa, EMA toteaa kannanotossaan.

Mariborin sairaala ei ole kertonut, minkä yhtiön rokotteen sairastunut lääkäri oli saanut. Pfizer-Biontech ilmoittaa, että sen rokote vähentää koronatapuksia 95 prosenttia, ja sama teho on todettu Modernan rokotteella. Astra Zenecan teho on 60 prosenttia. Kaikki rokotteet vähentävät taudin vakavaa muotoa.