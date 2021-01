Rokotusnopeudessa isoja eroja – maalistaus nostaa yhden valtion esiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomessa pohditaan parhaillaan keinoa rokotusten nopeuttamiseen. Tahti on Euroopassa verkkainen.

Koronavirusrokotukset ovat edenneet maissa eri tahtiin, mutta selvästi nopeiten kansalaisiaan on rokottanut Israel, BBC uutisoi.

Israelissa koronarokotteen ensimmäinen annos on annettu jo yli miljoonalle ihmiselle. Yhteensä Israelissa on hieman alle 9,3 miljoonaa ihmistä.

Rokotukset aloitettiin Israelissa 19. joulukuuta ja rokotuksia on annettu noin 150 000 päivässä. BBC:n mukaan Israelin nopean rokotustahdin ovat mahdollistaneet esimerkiksi aikaiset neuvottelut rokotteista sekä pienten rokote-erien kuljetukseen soveltuvat kuljetusyksiköt.

Maan pääministeri Benjamin Netanjahu on arvellut epidemian olevan maassa ohi helmikuussa.

Tammikuun ensimmäiseen päivään mennessä Israelissa on annettu noin 11,55 rokotetta 100 henkilöä kohti, selviää Our World in Datan tilastosta, johon BBC jutussaan viittaa.

Eniten annettuja rokotteita 100 henkeä kohti on annettu seuraavissa maissa:

Israel (11,55) Bahrain (3,49) Iso-Britannia (1,47) Yhdysvallat (0,84) Tanska (0,51) Kiina (0,31) Kanadassa (0,29) Saksa (0,2) Kroatia (0,19) Portugali (0,16)

Italiassa rokotteita 100 henkeä kohti on annettu 0,08. BBC:n mukaan sen sijaan Ranskassa oli rokotettu 30. joulukuuta mennessä vain 138 ihmistä. Joidenkin maiden tiedot on päivitetty viimeksi 29., 30. tai 31.12.

Suomessa pohditaan parhaillaan, voisiko koronavirusrokotuksia nopeuttaa sillä, että yhden koronavirusrokotepullon sisällöllä rokotettaisiinkin viiden sijaan kuusi, Lännen Media uutisoi.

Tämä olisi periaatteessa mahdollista, koska valmistaja laittaa pulloihin vara-annoksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on antanut tähän suosituksen. Ehtona on, ettei yksikään pullosta otettu annos jää vajaaksi.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ei kuitenkaan ole antanut siihen virallista lupaa. Tämä johtuu siitä, että Fimea on sitoutunut lääkevalmistajan ja Euroopan lääkeviraston ohjeistukseen.

Fimean yksikön päällikkö Jukka Sallisen mukaan THL:llä on oikeus antaa suosituksia, jotka ohittavat myyntiluvan. Myös rokotevalmistaja saattaa hänen mukaansa muuttaa ohjeistustaan.