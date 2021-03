Rokotejohtaja SK:lle: Brittivariantti ei ole ongelma rokotteille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mika Rämetin mukaan rokotteita voidaan päivittää virusmuunnosten mukaisiksi.

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämetin mukaan rokotteet antavat suojaa koronan uusia variantteja vastaan.

– Varianteilla on taipumus olla tavalla tai toisella tartuttavampia kuin aikaisemmat virukset. Variantti, jonka tartuttavuus on heikko, ei menesty, Rämet sanoo Suomen Kuvalehdelle.

– Brittivariantti on tarttuva ja myös tautina hankala, mutta on aika lailla selkeää, että rokotteille se ei ole ongelma. Ei ainakaan Astra Zenecalle eikä todennäköisesti myöskään Pfizerille, Modernalle tai Novavaxille.

Myös eteläafrikkalaisen muunnoksen uhkaa on pohdittu julkisuudessa.

– Tiedetään, että Novavaxilla ja meillä hyväksytyllä Johnson & Johnsonin rokotteella on siihen kohtuullinen teho. Sitä on tutkittu myös Etelä-Afrikassa. Suojateho on ollut noin 55 prosenttia, eli rokotteet suojaavat huonommin kuin tavalliselta koronavirukselta, mutta kuitenkin suojaavat, Rämet toteaa.

Rämet korostaa, että rokotteita voidaan päivittää virusmuunnosten mukaisiksi.

– Sama muutos, joka on tapahtunut varianttiin, voidaan tehdä rokotteeseen. Näen sen samantyyppisenä prosessina kuin kausi-influenssarokotteen päivittämisen.