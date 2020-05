Rokotejohtaja IS:lle: Todellisia myönteisiä uutisia

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja, kokeellisen immunologian professori Mika Rämet toteaa koronavirusrokotteen kehitystyön edenneen jopa yllättävän vauhdikkaasti.

Tällä hetkellä pisimmällä ovat Oxfordin yliopiston Jenner-instituutin ja kiinalaisen Sinovac-yhtiön tutkijat. Kokeelliset rokotteet suojasivat reesusapinoita virustartunnalta ilman merkittäviä haittavaikutuksia. Molemmat hankkeet ovat etenemässä pian laajempiin ihmiskokeisiin.

Etelä-Koreassa tehty selvitys tyrmäsi huhtikuun lopulla aiemmat epäilyt, joiden mukaan koronavirus voisi tarttua uudelleen taudin jo sairastaneeseen henkilöön.

– Kun nämä uutiset sattuivat vielä samaan aikaan, niin kyllä se luo toivoa. Aikaisemmin olen pitänyt epätodennäköisenä, että rokote saataisiin tälle vuodelle, mutta nyt olen luottavaisempi, Mika Rämet sanoo Ilta-Sanomille.

Professorin mukaan on tärkeää, että lupaavia merkkejä on saatu useasta eri hankkeesta. Kaikki toivo ei siis ole vain yhden kokeellisen rokotteen varassa.

Yhdysvalloissa ”Warp Speed”-operaatioksi nimetyssä hankkeessa rokote pyritään saamaan laajaan jakeluun tammikuuhun 2021 mennessä. NBC-kanavan mukaan 93 mahdollisesta koronarokotteesta on karsittu 14 lupaavinta rokotetta, joista viimeiseen vaiheeseen valitaan kolme tai neljä. Presidentti Donald Trump on ilmoittanut valvovansa ohjelmaa henkilökohtaisesti.

Alustavia tuloksia Oxfordin ja Sinovacin ihmiskokeista saadaan todennäköisesti jo kesän aikana.

– Toki rokotekehitys kulkee askel kerrallaan ja jokaisen askeleen tulee pitää, että toimiva rokote saadaan. Vielä on kysymyksiä muun muassa siitä, mikä olisi toimiva annos, toimisiko se kaikkiin ihmisiin ja antaisiko se miten pitkän suojan, Rämet toteaa.

Scientists working as part of the White House’s “Operation Warp Speed” to develop a vaccine for the coronavirus have identified 14 vaccines to focus on for development, an administration official told CNN’s Jim @Acosta. https://t.co/KZHZJ4eMN7

— CNN (@CNN) May 4, 2020