USA:ssa pelätään: Paluu normaaliin voi olla uhattuna

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rokotuskattavuus voi jäädä maassa saavuttamatta.

Yhdysvalloissa koronapandemian jälkeinen paluu normaaliin arkeen voi vaikeutua rokote-epäröinnin vuoksi, CNBC uutisoi.

Paluu pandemiaa edellyttää, että rokotteen on saanut 75–80 % väestöstä. Tämä voisi koittaa USA:ssa arvioiden mukaan kesään mennessä.

Lääkäri Peter Hotezin mukaan epidemiasta selviäminen edellyttää laajoja rokotuksia. Hän painottaa, että tavoitteen saavuttamiseksi kaikkien aikuisten ja nuorten pitäisi ottaa rokote kesään menessä. Tähän ei kuitenkaan hänen mukaansa välttämättä päästä, jos liian monet jättävät rokotteen ottamatta.

Kyselyjen perusteella rokotteen suhteen epäileviä ovat erityisesti republikaanien kannattajat.

– Noin 40–45 prosenttia republikaaneista sanoo, että he eivät välttämättä ota rokotetta tai eivät ota rokotetta, ja kun lasket numerot yhteen, se on noin 10 prosenttia aikuisväestöstä, Hotez toteaa.

– Tämä on se, missä meidän tulee työskennellä kovemmin. Konservatiivisten ryhmien tavoittamisessa. Se meidän on korjattava.

Rokotteen ottamiseen liittyvä epäröinti on nähtävissä käytännössä jo nyt. Esimerkiksi Louisianan osavaltioon meneviä toimitusmääriä on vähennetty, koska rokottautumaan on tullut aiempaa vähemmän ihmisiä.