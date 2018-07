Roistovaltioiden ohjuksia torjutaan pian avaruudesta

Yhdysvaltain kongressin edustajainhuone ja senaatti ovat päässeet sopuun 716 miljardin dollarin puolustusbudjetista.

Budjettiin on the Drive -julkaisun mukaan sisällytetty kohta, joka edellyttää puolustushallinto Pentagonin kiihdyttävän avaruuteen sijoitettavien ohjustorjuntajärjestelmien kehittämistä.

Lakiluonnoksen mukaan avaruuteen sijoitettavat asejärjestelmät olisi saatava operationaaliseen toimintakuntoon mahdollisimman pian.

Pentagonin asiantuntijoiden kerrotaan suhtautuvan suunnitelmaan varauksella, mikä voi johtaa avoimeen riitaan lainsäätäjien kanssa.

Alahuoneen on määrä äänestää budjetista heinäkuun lopulla, jolloin senaatti saisi sen käsittelyyn elokuussa. Lopullinen versio edellyttäisi vielä presidentti Donald Trumpin allekirjoitusta.

Uusien järjestelmien kattavuus on varsin rajoitettu, eikä niillä voisi estää esimerkiksi täysimittaista Venäjän ydinasehyökkäystä. Kongressi haluaa puolustushallinnon kehittävän puolustusta erityisesti Iranin ja Pohjois-Korean kaltaisten valtioiden varalle.

Yhdysvaltain armeija on jo kehittämässä muun muassa lennokkeihin asennettavia laseraseita, joilla ballistiset ohjukset voisi tuhota niiden laukaisuvaiheen yhteydessä. Armeijan näkökulmasta tämänkaltaiset järjestelmät ovat myös huomattavasti kustannustehokkaampia.

Huolta on herättänyt erityisesti Pohjois-Korean viime vuonna testaama Hwasong-15-ohjus, joka voisi mahdollisesti kuljettaa ydinkärjen Yhdysvaltoihin asti.

Tällä hetkellä ohjuksia ei voida seurata tarkasti lennon keskivaiheilla eli avaruudessa, jolloin ne voivat laukaista torjuntajärjestelmiä hämääviä harhautuskohteita.

Avaruuteen sijoitettavia torjuntajärjestelmiä kehitettiin jo presidentti Ronald Reaganin aikana. Ne ovat kuitenkin osoittautuneet usein liian monimutkaisiksi, kalliiksi ja epäluotettaviksi.

