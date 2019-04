Robert Muellerin raportti julkaistiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhdysvaltain oikeusministeriö on julkaissut yli 400-sivuisen raportin torstaina.

Robert Muellerin laatima raportti on julkaistu torstaina Yhdysvalloissa. Erikoissyyttäjä Mueller on selvittänyt Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin vaalikampanjan ja Venäjän välisiä kytköksiä.

Raportti on julkaistu Yhdysvaltain oikeusministeriön verkkosivuilla, mistä se on vapaasti luettavissa. Raporttia on kuitenkin osin sensuroitu.

Oikeusministeri William Barr kertoi raportista yksityiskohtia torstaina ennen julkistusta. Hän kertoi jo raportin valmistuttua maaliskuun lopussa, ettei tutkinnassa tullut ilmi näyttöä, että kukaan amerikkalainen tai Donald Trumpin presidenttikampanja olisi tietoisesti ollut salaliitossa Venäjän kanssa.

Muellerin raportin mukaan tutkinta osoittaa, että Trumpin presidentinvaalikampanjan ja Venäjän hallintoon yhteydessä olevien välillä oli useita linkkejä. CNN:n mukaan moni näistä linkeistä on ollut jo tiedossa. Kampanjayhteisön jäsenet tiesivät raportin mukaan hyötyvänsä Venäjä-suhteistaan, mutta tutkinnan perusteella heidän ei katsota toimineen lainvastaisesti auttaakseen Venäjän vaikutuspyrkimyksiä.

Raportissa Robert Mueller käsittelee 10 tapausta, joissa Trump on mahdollisesti syyllistynyt oikeudenkäytön estämiseen. Raportin mukaan siihen lopputulokseen ei päästy, että presidentin syyttömyys oikeudenkäytön estämiseen voitaisiin varmuudella todeta. Mueller ei kuitenkaan ohjeista, pitäisikö Trumpia vastaan nostaa virkasyyte.

Barrin mukaan todisteita siitä, että Trump olisi syyllistynyt oikeuden estämiseen, ei ole.

Raportissa pidetään todennäköisenä, että Trump erotti FBI:n johtaja James Comeyn, koska tämä ei ollut suostunut puhumaan julkisesti Trumpin toivomalla tavalla Venäjä-tutkinnasta.