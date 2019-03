RL: Helsinki saa lisärahaa asuntohintojen noususta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Selvityksen mukaan kaupunki saa osasta tontistaan sitä korkeamman hinnan, mitä kalliimmalla asunnot myydään.

Helsingin kaupungin tonttipolitiikan tavoitteena näyttää Rakennuslehden mukaan olleen maanmyyntitulojen maksimointi, ei asuntojen kohtuuhintaisuus. Lehden selvityksessä on käyty läpi Helsingin kaupungin tekemät tonttikaupat 2010-luvulla.

Selvityksen mukaan osassa kauppoja kaupunki saa tontista sitä korkeamman hinnan, mitä kalliimmalla sille tehdyt asunnot on myyty. Lisäksi tontteja on myyty myös tonttirahastoille, joilla on arvioitu olevan asuntohintoja nostava vaikutus.

Tilastokatsauksen tehnyt valtiotieteen maisteri Ossi Paukku arvostelee kaupunkia markkinavetoisesta maapolitiikasta. Kaupunkia ei näytä kiinnostavan se, minkä hintaisia asuntoja sen myymille tonteille rakennetaan. Päinvastoin osassa kohteita tonttitulot ovat sitä isommat, mitä kalliimmalla grynderi onnistuu asunnot myymään.

Paukku ihmettelee, onko kaupungin tehtävä edistää kovaa markkinavetoista bisnestä asuntomarkkinoilla. Hänen mielestään vuosikymmeniä jatkunut tasapainoton asuntomarkkinatilanne on täysin kaupungin omaa syytä, sillä se omistaa valtaosan alueen maista ja pystyisi maapolitiikallaan ohjailemaan markkinoita kohtuuhintaisuuden suuntaan.

Hänen mielestään Helsingin pitäisi osoittaa tontteja nykyistä enemmän hintasäänneltyjen hitasien ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamiseen.

Helsinki on myynyt asuinkerrostalojen tontteja 324,6 miljoonalla eurolla vuosina 2010–2018. Näille tonteille on rakennettu tai rakennetaan noin 4700 asuntoa. Asunnoista vajaa puolet on myytäviä omistusasuntoja, loput ovat vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja.