RKP:sta arvostellaan keskustaa – ”ei olisi hyvä saada hallituskriisiä”

RKP:n puheenjohtajan mukaan mediassa on haluttu antaa kuva siitä, että keskusta olisi yksin.

RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kertoo olevansa yllättynyt keskustan tavasta viestiä julkisuuteen, että se olisi yksin puolustamassa menokehyksiin palaamista.

– Keskustakin tietää sen meidän kantamme. Olen vähän yllättynyt siitä, että mediassa halutaan antaa kuva siitä, että keskusta olisi ikään kuin yksin. RKP:kin lähtee siitä, että kehyksiin on palattava. Mutta nyt keskustellaan siitä, millä tavalla ja mikä on se ura, Henriksson totesi Säätytalon portailla sunnuntaiaamuna.

RKP:n puheenjohtaja arvosteli keskustelujen käymistä Twitterissä ja median kautta viisikon sisäisten neuvotteluiden sijaan.

– Se on yleensä niin, että syntyy paremmin tuloksia silloin, kun neuvotteluja käydään kasvokkain niiden kesken, jotka asiasta neuvottelevat. Tässä meillä on ehkä ollut vähän erilainen tulokulma, Henriksson sanoi.

– Ei se suinkaan ole niin, että keskusta olisi ainoa puolue, joka on huolissaan tästä talouden isosta kuvasta ja velkaantumisesta, vaan kyllä se huoli on kaikilla. Meillä on vähän eri tapoja ilmaista sitä. Tästä on hyvä mennä nyt eteenpäin neuvotteluihin, hän jatkoi.

RKP:n puheenjohtajan mukaan on vielä epäselvää, syntyykö hallituspuolueiden välille sopu.

– Se nyt jää nähtäväksi, millä tulokulmalla kollegat tähän tulevat. Mielestäni meidän tehtävä on nyt etsiä se ratkaisu, ja siihen tarvitaan tahtoa. Meidän pitää löytää se tie, joka on Suomen kannalta se paras tie.

– Luulen, että keskellä koronakriisiä suomalaisille ei olisi hyvä saada vielä hallituskriisiä.