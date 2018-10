Rkp:n Stefan Wallin: Nämä kaksi asiaa vaakakupissa eduskunnassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallituksen odotettua tiedonantoa työllisyyspolitiikasta ryhdyttiin käsittelemään.

Eduskunta aloitti tiistaina iltapäivällä keskustelun valtioneuvoston tiedonannosta, jonka virallinen nimi on ”hallituksen työllisyyspolitiikasta ja työllistämiskynnyksen madaltamisesta pienissä yrityksissä”. Niin sanotun irtisanomislain valmistelun ja lakkojen vuoksi asia on herättänyt tavallista suurempaa mielenkiintoa.

Eduskunnan on määrä äänestää tiedonannosta keskiviikkona. On mahdollista, että hallitus saisi ainakin jonkinlaista tukea myös opposition Rkp:n tai kristillisdemokraattien kansanedustajilta.

– Se joka elää ja on läsnä tulee näkemään, kristillisdemokraattien ryhmäjohtaja Peter Östman kommentoi heidän ryhmäpäätöstään asiasta.

Rkp:lla ryhmäpäätöstä ei ole. Puolueen kansanedustaja Stefan Wallin sanoo, että keskustelu tulee aidosti vaikuttamaan hänen omaan kantaansa.

– Huomenna nähdään mitä me äänestetään. Toisessa vaakakupissa on se tosiasia, että hallitus hakee ennakkopäätöstä eduskunnalta siitä, jatketaanko tietyn lain valmistelua vai ei. Sellaisen lain valmistelua, jonka sisältöä me emme ole vielä nähneet – paitsi otsikkotasolla, Stefan Wallin kuvailee.

– Toisaalta on vaakakupissa hyvinkin periaatteellinen asia. Kenelle kuuluu lainvalmistelu ja lainsäädäntö tässä maassa? Mielestäni ne kuuluvat hallitukselle ja eduskunnalle, ei kenellekään muulle.

– Nämä kaksi vaakakuppia ovat suuressa kuvassa mukana, kun huomenna harkitaan mitä äänestetään. On tärkeää myös, mitä keskustelussa tulee esille, Wallin toteaa.