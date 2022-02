RKP:n mukaan pakotteita tarvitaan voimankäytön pysäyttämiseksi

Mikäli voimankäyttö yltyy, tulee sanktioita Eva Biaudetin mukaan kiristää.

– Me tuemme EU:n päätöstä taloudellisten vastatoimien toimeenpanosta, yhteisvoimin Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen kanssa, Venäjää vastaan. Mikäli voimankäyttö yltyy, tulee pakotteita kiristää, painotti kansanedustaja Eva Biaudet RKP:n ryhmäpuheenvuorossa eduskunnan keskustelussa pääministerin ilmoituksesta ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta.

Kansanedustajan mukaan pakotteet on kohdennettava tarkasti siten, että niiden vaikutukset (Vladimir) Putiniin ja hänen eliittiinsä ovat riittävän tehokkaita ja että ne koskevat esimerkiksi pankkisektoria ja energiateollisuutta.

– Vaikka pakotteiden taloudelliset vaikutukset tulevat olemaan tuntuvia varmasti myös meillä Suomessa, emme voi sallia sitä, että aggressiivisuus voittaisi vuoropuhelun ja yhteistyön, Biaudet sanoi.

RKP katsoo, että Venäjän toimet loukkaavat Ukrainan ja Euroopan laillista oikeutta päättää itsenäisesti omasta tulevaisuudestaan.

– Vaikka Venäjä kasvattaa määrätietoisesti Ukrainaan kohdistamaansa uhkaa, tilanteessa on etsittävä erilaisia strategioita täysimittaisen sodan ja väkivallan lisääntymisen estämiseksi. Se, että Venäjä on tunnustanut niin sanotut separatistialueet Donetskin ja Luhanskin, on loppu Minskin sopimuksen toteuttamiselle ja vastoin Etyjin periaatteita. Lisäksi se on myös kiistaton rikos kansainvälistä oikeutta vastaan.

Biaudet’n mukaan ruotsalainen eduskuntaryhmä tuomitsee Venäjän toimet ja antaa täyden tukensa tasavallan presidentin ja maamme hallituksen toimille.