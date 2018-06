RKP:n Mats Nylund: Monia rakenteellisia uudistuksia jää tekemättä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja vaatii ulkomaisen työvoiman tarveharkinnan poistamista.

Monia tarvittavia yhteiskuntauudistuksia jää tällä vaalikaudella tekemättä, ja nämä ongelmat putoavat seuraavan hallituksen syliin, toteaa ruotsalaisen eduskuntaryhmän edustaja Mats Nylund tiedotteessa.

Mats Nylund piti maanantaina eduskunnassa ryhmäpuheenvuoron julkisen talouden suunnitelmasta.

− Suurin ongelma on tekemättä jäänyt perhevapaauudistus. Paras viesti lapsiperheille on perhevapaauudistus, jossa äidit ja isät ovat mukana tasa-arvoisin perustein. Tämä on myös kannustin nuorille ihmisille perheen perustamiseen, Nylund sanoi.

Toinen ongelma, jonka hän nosti esille, on työelämän rakenteellinen ongelma.

− Taloutemme menettää vuosittain miljardeja työkyvyttömyyseläkkeiden, sairauspoissaolojen, sairaana työskentelyn ja työtapaturmien takia. Parempi työhyvinvointi säästää yhteiskunnalle miljardeja samalla kun se parantaa yksilöiden elämänlaatua, Nylund totesi.

Hänen mielestään kansallisen työhyvinvointiohjelman tekeminen tulee aloittaa pikimmiten.

Nylund vaati myös ulkomaisen työvoiman tarveharkinnan poistamista.

− Suomalaiset yritykset tarvitsevat parhaimpia työntekijöitä menestyäkseen. Suomi tarvitseekin lisää osaajia. Tarveharkinnan poistaminen mahdollistaa työntekijöiden palkkaaminen aloille, joilla nyt vallitsee osaavan työvoiman pula. Yksi avaintekijä Ruotsin hyvässä menestyksessä on, että siellä on suuri tarjonta ulkomaalaista työvoimaa.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä jakaa eduskunnan valtiovarainvaliokunnan huolen maatalouden tulevaisuudesta.

− Meille on tärkeää, että hallitus ja eduskunta eivät hyväksy, että Suomi saa pienempiä EU-tukia seuraavalla tukikaudella, Nylund sanoi.