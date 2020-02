Anders Adlercreutz: Työllisyys tärkein tehtävä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

RKP:n mukaan hallituksen on päätettävä keinoista 30 000 uuden työpaikan luomiseksi budjettiriihen yhteydessä.

Työllisyysasteen nostaminen on tärkein tehtävämme, painottaa ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz eduskunnan avauskeskustelussa tiistaina.

– Mitään keinoja ei suljeta etukäteen tarkastelun ulkopuolelle. Ruotsalaiselle eduskuntaryhmälle on aivan keskeistä, että hallitus pystyy päättämään keinoista 30 000 uuden työpaikan luomiseksi elokuun budjettiriihen yhteydessä.

– RKP:llä on suuret odotukset työllisyyden parantamiseksi tehtäviltä kuntakokeiluilta. Luopumista työvoiman tarveharkinnasta tulisi voida kokeilla alueilla, joilla kysyntä työvoimasta on suurta, Adlercreutz sanoo.

Ryhmäpuheessaan hän alleviivasi, että tasa-arvon vahvistamisessa on myös kyse kilpailukyvystä. Hallituksen panostukset perhevapaauudistukseen ja koulutukseen kaikilla asteilla ajan myötä vahvistavat Suomen kilpailukykyä.

Adlercreutzin mielestä oppositio, joka epäilee ilmastotoimia, elää menneisyydessä.

– Ilmastopolitiikka ei ole uhka. Ilmastonmuutos on uhka, mutta sen vastainen toiminta on meidän kaikkien etu. Ja se on myös Suomen elinkeinoelämän etu.

– Maamme elinkeinoelämä haluaa selkeän suunnitelman ja selvän vision. Sähköveron alentaminen EU:n minimitasolle on palvelus niin Suomen elinkeinoelämälle kuin ilmastollekin. Mikään aiempi hallitus ei ole koskaan tehnyt mitään vastaavaa.