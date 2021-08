RKP vaatii pakolaiskiintiön nostoa ja humanitääristä käytävää

Puolue haluaa perheenyhdistämisen prosessista sujuvan ja nopean.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä vaatii nykyistä korkeampaa pakolaiskiintiötä ja humanitäärinen käytävää, jotta Suomi voi auttaa afgaaneja.

– On tärkeää ja itsestään selvää, että Suomi ei hylkää afgaaneja tällä hetkellä. Mutta se ei riitä. Meidän on otettava käyttöön nopeita prosesseja huolehtiaksemme niistä, jotka ovat nyt hengenvaarassa. Se tarkoittaa myös heidän perheitään – perheenyhdistämisprosessista on tehtävä sujuva ja nopea näille ihmisille, RKP:n eduskuntaryhmä totesi kesäkokouksessaan.

Eduskuntaryhmä on huolissaan siitä, että Afganistanin yllä siintää humanitaarinen katastrofi.

RKP:n puheenjohtajan, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson katsoo, että Suomella täytyy olla tässä tilanteessa valmius korottaa pakolaiskiintiötä.

– On täysin selvää, että hallituksella nyt tulee olla valmius korottaa pakolaiskiintiötä nykyisestä 1050 paikasta. Tilanne Afganistanissa on eskaloitunut ja siksi on erittäin perusteltua, että pakolaiskiintiötä nyt nostettaisiin yli sen, mistä hallitus on sopinut hallitusohjelmassa, Henriksson sanoo tiedotteessa.

Käytännön esteet poistettava perheenyhdistämisissä

Eduskuntaryhmä katsoo, että käytännön esteet on poistettava, kuten se, että afgaanien on hakeuduttava Suomen konsulaattiin New Delhissä, jotta he voivat päästä eteenpäin perheenyhdistämisprosessissa.

– Koska Suomi on päättänyt evakuoida oman suurlähetystömme henkilökunnan, ovat EU ja YK tärkeitä yhteistyökanavia. Meidän on myös työskenneltävä näiden järjestöjen kautta, jotta apua pääsee perille. Tarvitaan nk. humanitäärinen käytävä, jonka avulla ihmisiä saadaan turvaan. Se on myös tapa vähentää ihmissalakuljetusta.

RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutzin mukaan nyt kun talibanit ovat ottanet vallan, erityisesti naiset ja tytöt ovat erittäin haavoittuvassa asemassa.

– Sama koskee myös ihmisoikeusaktivisteja ja toimittajia. Myös ne lukuisat afganistanilaiset, jotka ovat auttaneet turvaamaan ulkomaisten järjestöjen ja operaatioiden toimintaa, ovat vaarassa, Adlercreutz sanoo tiedotteessa.