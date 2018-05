RKP vaatii oikeudenmukaista korvausmenettelyä narkolepsiaan sairastuneille

Sikainfluenssarokote laukaisi narkolepsian noin 200 henkilöllä.

RKP:n kansanedustajat ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen Pandemrix-rokotteen seurauksena narkolepsiaan sairastuneiden lasten ja nuorten auttamisesta. Rokotus annettiin vuonna 2009 sikainfluenssaa vastaan.

− Kukaan ei saisi joutua eriarvoiseen asemaan siitä syystä, että terveyskeskus ei ole ajoissa pystynyt tunnistamaan narkolepsian oireita. Kaikkien potilaiden pitää saada oikeudenmukainen kohtelu. Se ei ole potilaan syy, jos hoitoketjun alussa on ollut puutteita, RKP:n puheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Maja Henriksson sanoo.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan 47 ihmisen korvaushakemukset on hylätty.

Lääkevahinkovakuutuspooli on hylännyt korvaushakemuksia siitä syystä, että oireet eivät ole ilmenneet kahden vuoden sisällä rokottamisesta. Moni narkolepsiaan sairastunut on kertonut, ettei perusterveydenhuolto ollut kyennyt diagnostisoimaan sairautta. Tästä syystä on voinut kulua yli kaksi vuotta ennen kuin lapsi on saanut oikean diagnoosin ja hoidon.

− RKP peräänkuuluttaa oikeudenmukaista korvausmenettelyä, Henriksson sanoo.

Kansanedustajat kysyvät hallitukselta, mitä se aikoo tehdä parantaakseen narkolepsiaan sairastuneiden henkilöiden tilannetta niiden osalta, joiden korvausvaatimukset on hylätty.