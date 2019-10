RKP: Suomen aivovuotoon saatava loppu

Joka vuosi tuhansia suomalaisia muuttaa ulkomaille.

Suurin osa heistä hakeutuu esimerkiksi Ruotsiin opiskelemaan. Ajatushautomo Magman tänä vuonna julkaistun raportin mukaan yhteensä 20 000 ruotsinkielistä suomalaista ovat muuttaneet Ruotsiin vuosien 2000-2017 välillä.

RKP:n varapuheenjohtaja Henrik Wickström pitää tätä kasvavaa trendiä huolestuttavana.

– Aivovuodolla tulee olemaan suuria vaikutuksia Suomelle, erityisesti pitkällä tähtäimellä. Tarvitsemme tulevaisuudessa enemmän työssäkäyviä ihmisiä ja se, että yhä useampi muuttaa ulkomaille tekee ongelmasta suuremman.

Hänestä on kuitenkin hyvä, että nuoret avartavat näkemyksiään kansainvälisellä kokemuksella.

– Mutta meidän on syytä analysoida perusteellisesti, miksi nuoret haluavat muuttaa ulkomaille ja opiskella palaamatta kotimaahansa, Wickström sanoo.

RKP-nuorten puheenjohtaja Frida Sigfridsin mielestä yhteiskunta ei tänä päivänä ota aivovuotoa vakavasti.

– Meillä on selvästi ongelma suomalaisessa järjestelmässä, jos nuoret eivät halua jäädä tänne, vaan muuttavat sen sijaan ulkomaille. Suomessa on ongelmallisia rakenteita, joihin on puututtava jotta voimme pysäyttää aivovuodon.

Wickström ja Sigfrids toivovat Suomen tekevän työtä, jotta maamme olisi houkutteleva vaihtoehto nuorille.

– Meidän on suhtauduttava asiaan vakavasti. Työmarkkinat muuttuvat yhä kansainvälisemmäksi ja meidän on varmistettava, että meillä on osaavaa työvoimaa. Koulutus, joka antaa hyvät edellytykset työmarkkinoilla on tärkeä. Meidän on myös yhteiskuntana luotava ihmisille uskoa tulevaisuuteen, tämä on nuorille tärkeä asia, Wickström ja Sigfrids sanoo.