RKP: Sota-alueen tilanne voi edellyttää asiakirjojen salassapitoa

Eva Biaudet pitää al-Holia koskevia tietovuotoja huolestuttavina.

RKP:n kansanedustaja Eva Biaudetin mukaan on valitettavaa, että al-Holin lapsista on muodostunut sisäpoliittinen kysymys.

– Tämä välikysymys on siitä osoituksena. Meidän ei tule tehdä puoluepolitiikkaa asialla, jossa on kyse elämästä ja kuolemasta. Ruotsalainen eduskuntaryhmä haluaa tuoda esiin muutamia olennaisia seikkoja. On tärkeää, että luotamme oikeusjärjestelmäämme ja oikeusvaltioperiaatteeseen. Oikeusvaltioperiaatteen lähtökohtana on, että kaiken julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin – se ei ole mielipide- tai moraalikysymys, Eva Biaudet sanoi RKP:n ryhmäpuheenvuorossa eduskunnassa.

Hän viittasi kurdihallinnon ulkoministerin lausuntoon, jonka mukaan turvallisuusriski on suurin, jos suomalaiset ja muiden maiden kansalaiset jätetään leireille radikalisoitumaan.

– Julkinen keskustelu ei saa vaikeuttaa viranomaisten toimintamahdollisuuksia. Jokaisen meistä pitäisi ymmärtää, että sota-alueen vaikeat olosuhteet saattavat edellyttää tiettyjen asiakirjojen salassapitoa. Salassa pidettävien asiakirjojen vuotaminen ulkoasiainministeriöstä ja muilta tahoilta, joita koskevat tiukat turvallisuusjärjestelyt, on hyvin huolestuttavaa.

– Ylipäätään luottamus politiikkaan heikkenee, kun julkinen keskustelu saa uutta potkua vuodoista ja erilaisista huhuista. Tällaisissa tilanteissa myös toimittajien tulee kantaa vastuunsa ja tietenkin aina harjoittaa lähdekritiikkiä, Eva Biaudet sanoi.

Biaudet vahvisti ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) nauttivan RKP:n eduskuntaryhmän luottamusta.

– Hän on myös luvannut selvittää ulkoministeriön työilmapiiriä koskevat ongelmat. Suomen hallituksen ja viranomaisten on nyt työskenneltävä määrätietoisesti, jotta Suomi pystyisi täyttämään velvollisuutensa ja huolehtimaan kansalaisistaan, erityisesti al-Holin leirillä kärsivistä viattomista lapsista. Alkaa olla kiire, Eva Biaudet totesi.