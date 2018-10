RKP: Lopettakaa nokittelu ja palatkaa neuvottelupöytään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Thomas Blomqvist kehottaa hallitusta ja työntekijäjärjestöjä palaamaan neuvottelupöytään.

– RKP vetoaa riidan kaikkiin osapuoliin tasapuolisesti. Lopettakaa riita, lopettakaa nokittelu ja haudatkaa arvovalta-ajattelu. Palatkaa neuvottelupöytään, käykää aitoa vuoropuhelua ja saavuttakaa sovinnollinen ratkaisu. Se on Suomen etu, sanoi Thomas Blomqvist eduskunnan keskustelussa hallituksen tiedonannosta tiistaina.

Hänen mukaansa Suomen talouskasvulle on nyt annettava parhaat mahdolliset edellytykset.

– Maltti on usein valttia, niin myös nyt. Kaikkien osapuolien tulisi käsittää, että viimeinen asia, jota tarvitsemme nyt kun talouskasvu vihdoin on päässyt vähän vauhtiin, on lakkoaalto tai muut työmarkkinahäiriöt.