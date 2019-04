RKP haluaa kannustavampaa sosiaaliturvaa

RKP haluaa yksinkertaisemman ja kannustavamman sosiaaliturvan.

Puolue julkaisi torstaina linjauksensa sosiaaliturvauudistukselle.

– Sosiaaliturvan on taattava riittävä toimeentulo, kun elämäntilanne on sellainen, että henkilö ei ole tai ei pysty olemaan työelämässä. Kukaan ei saa pudota väliin yhteiskunnassamme, RKP:n puheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Maja Henriksson sanoo.

– Samalla tarvitsemme sosiaaliturvan, joka on kannustava. Työn vastaanottamisen pitäisi aina olla kannattavampaa, kuin siitä kieltäytymisen. Työelämä uudistuu nopeasti ja siksi sosiaaliturvan on oltava ajan tasalla. Järjestelmästä on myös tehtävä yksinkertaisempi ja yhtenäisempi. Turhasta byrokratiasta on päästävä eroon.

RKP:n linjauksen mukaan sosiaaliturvaa yksinkertaistetaan yhdistämällä eri tukimuotoja yhdeksi yleistueksi. Perusturvan vähimmäistason tuet eli toimeentulotuki, työttömien peruspäiväraha, työmarkkinatuki, sairauspäiväraha ja vanhempainraha yhdistetään vaiheittain yhdeksi yleistueksi.

Asumistukijärjestelmä on tärkeä osa sosiaaliturvakokonaisuutta ja sen tarkoituksenmukaisuutta tarkastellaan erikseen. RKP:n sosiaaliturvauudistuslinjaukset koskevat työkykyisiä ja henkilöitä, joiden työkyky on heikentynyt.

– Sosiaaliturvan on huomioitava ihmisten eri elämäntilanteet, esimerkiksi yksinhuoltajuus. Siksi yleistukea täydennetään eri lisillä. Tuen saajaa palkitaan RKP:n mallissa myös lisätuloilla oman aktiivisuuden johdosta, kuten työnhausta tai osallistumisesta opintoihin tai jatkokoulutukseen, Henriksson sanoo.

Hänen mukaansa RKP haluaa, että työn vastaanottamisen on aina oltava kannattavampaa kuin siitä kieltäytyminen. Tulojen vaikutus sosiaalitukeen pitää olla ennakoitavissa. Jokaisen tehdyn työtunnin tulee lisätä käteen jäävää rahasummaa.

RKP:n mielestä on tärkeää, että sosiaaliturva uudistetaan osana suurempaa kokonaisuutta, johon kuuluvat myös perhevapaat, varhaiskasvatus ja työn verotus. Onnistunut sosiaaliturvauudistus on valmisteltava siten, että se voidaan toteuttaa vaiheittain.