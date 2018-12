RKP: Antiliberaalit voimat hämmentävät

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Antiliberaalit voimat lamaannuttavat Eva Biaudetin mukaan politiikan eri puolilla Eurooppaa.

– Uhkana on, että autoritaariset, nationalistiset ja populistiset liikkeet horjuttavat sitä avoimuutta, moniarvoisuutta ja suvaitsevaisuutta, mikä on ollut ominaista Euroopalle, totesi kansanedustaja Eva Biaudet (r.) eduskunnan ajankohtaiskeskustelussa EU:n tulevaisuudesta.

Biaudet painotti, että EU:n menestys voi perustua ainoastaan vahvaan oikeusvaltioperiaatteeseen. EU on myös uudistuttava.

– Talouksiemme kilpailukykyä on parannettava, ja demokraattisten instituutioidemme on kyettävä entistä paremmin vastaamaan kansalaisten vaatimuksia. Meidän on saatava aikaan pitkäjänteinen, yhteisvastuuseen perustuva maahanmuuttopolitiikka ja löydettävä yhteisiä, tehokkaita ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

– Investoimalla koulutukseen, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon, infrastruktuuria kehittämällä, sekä luomalla digitaaliselle Euroopalle hyvät säännöt, parannetaan kaikkien eurooppalaisten elämää, Biaudet sanoi.