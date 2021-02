Risto Siilasmaa: Koronan pysäyttämisen keinot ovat tulleet täysin selväksi

Tietoturvayhtiö F-Securen perustaja Risto Siilasmaa kehottaa ottamaan opiksi koronavirusepidemian hallinnasta saaduista kokemuksista.

Hänen mukaansa Suomen on rakennettava valmiuksia jo seuraavia uhkakuvia vastaan.

– On tullut täysin selväksi, että pandemian torjunnassa on kolme tehokasta keinoa: pakkotestaus rajoilla, valvottu karanteeni ja tartuntaketjujen tehokas jäljitys, Risto Siilasmaa kirjoittaa Twitterissä.

– Kohta on aika kääntää katse seuraavaan pandemiaan. Mitä keinoja kansallisessa työkalupakissamme on jatkossa? Siilasmaa kysyy.

Arvostelijoiden mukaan pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on edennyt hitaasti erityisesti rajojen virustestauksen suhteen. Pakollisia testejä koskevaa lakiesitystä on valmisteltu vasta lähes vuosi pandemian alun jälkeen.

Tartuntatautilain muutoksen myötä toimenpiteestä kieltäytyvä voitaisiin määrätä karanteeniin viranomaispäätöksellä. Esimerkiksi Norjassa virustestit määrättiin pakollisiksi jo vuodenvaihteen jälkeen.

Aiempaa laajemman rajatestauksen tavoitteena on estää uusien virusmuunnosten leviäminen Suomeen. Tähän mennessä testit ovat olleet vapaaehtoisia.

Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti viikko sitten alueille ohjeet, joiden mukaan jatkossa kaikki Suomeen saapuvat henkilöt tulisi testata. Aluehallintovirastot eivät ole määränneet tähän mennessä rajanylittäjiä virustesteihin nykyiseen lainsäädäntöön vedoten.

— Risto Siilasmaa (@rsiilasmaa) February 10, 2021