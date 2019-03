Risto E.J. Penttilä kokoomuksen ehdokkaaksi

Talousvaikuttaja on ehdolla Helsingistä.

Filosofian tohtori Risto E. J. Penttilä lähtee Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaaksi Helsingissä. Penttilä on tunnettu kansainvälisen politiikan ja talouden asiantuntija, joka toimii Nordic West Officen toimitusjohtajana.

– Maailma on menossa taas kerran uusiksi. Uskon, että Arkadianmäelle tarvitaan kansainvälisen muutoksen kotimainen tulkki, Penttilä sanoo Helsingin kokoomuksen tiedotteessa.

Penttilä on aiemmin toiminut Keskuskauppakamarin toimitusjohtajana, Elinkeinoelämän EVA:n johtajana, World Economic Forumin ja Oxford Analytican palveluksessa sekä tutkijana Suomen ja Itävallan ulkopoliittisissa instituuteissa. Hän on julkaissut useita kirjoja suomeksi ja englanniksi. Hänen artikkeleitaan on julkaistu Financial Timesissa, New York Timesissa, Süddeutsche Zeitungissa ja muissa johtavissa kansainvälisissä julkaisuissa. Penttilä on väitellyt Oxfordin yliopistosta ja valmistunut Yalen yliopistosta.

Penttilän mukaan Eurooppa tarvitsee edistyksellisen pohjoisen liittouman ja Suomi on avainasemassa sen rakentamisessa.