Risteilyohjus iskeytyy videolla asuinalueelle Kiovassa

Asiantuntijan mukaan ohjus ammuttiin ilmeisesti pommikoneesta.

Useiden videoiden perusteella Venäjä ampui yhden tai useamman risteilyohjuksen Kiovaan varhain keskiviikkona.

Sosiaalisessa mediassa kiertävillä videoilla (alla) näkyy ohjuksen lentoa kohti kaupunkia, valtava tulipallo kerrostalojen keskellä, kun se iskeytyy kaupunkiin ja savupilvi osuman jälkeen.

Ukrainalaisen Kyiv Independentin mukaan Ukrainan viranomaiset tiedottavat sirpaleiden osuneen aamulla 12-kerroksiseen asuintaloon Kiovan keskustassa. Kahden ihmisen kerrotaan loukkaantuneen ja 37 ihmistä on evakuoitu iskujen jälkeen. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet, että kyse oli juuri videoilla kuvatusta ohjusiskusta.

Lontoon King’s Collegen tutkija, sotilasasiantuntija Robert Lee arvioi Twitterissä, että kyseessä oli videoiden perusteella venäläisestä pommikoneesta ammuttu Kh-101-ohjus.

Venäjä on kohdistanut runsaasti iskuja siviilikohteisiin ukrainalaisissa kaupungeissa. Ohjus- ja raketti-iskut, pommitukset ja tykistökeskitykset ovat tuhonneet esimerkiksi sairaaloita ja asuintaloja.

Video of a cruise missile that struck Kyiv this morning. Looks like an air-launched Kh-101 cruise missile launched by a Russian bomber. https://t.co/iG0YzWiNEs pic.twitter.com/MErfWLHkZU — Rob Lee (@RALee85) March 16, 2022

What looks like a cruise missile strike on Kyiv. https://t.co/xUP213H33V pic.twitter.com/im4ahUnqGF — Rob Lee (@RALee85) March 16, 2022

The aftermath of that Russian missile strike on Kyiv. 2/https://t.co/NoFIC6G6u2 pic.twitter.com/beNnOS7OWH — Rob Lee (@RALee85) March 16, 2022

There were at least two Russian strikes in Kyiv this morning. https://t.co/k3NhZMOQve pic.twitter.com/JIBpEYK9Fv — Rob Lee (@RALee85) March 16, 2022

Another video of that Russian missile strike on Kyiv. https://t.co/fKewroLTLY pic.twitter.com/UwLzFdol3p — Rob Lee (@RALee85) March 16, 2022

Kyiv this am. Kyiv. Photographer unknown pic.twitter.com/V3ZgpOrnLk — Oliver Carroll (@olliecarroll) March 16, 2022