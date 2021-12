Risteilyaluksella lähes 50 koronatartuntaa

Maailman suurimmalla risteilyaluksella on vahvistettu ainakin 48 koronavirustartuntaa, kertoo CNN.

Floridan Miamiin viikonloppuna saapuneen Symphony of the Seas -aluksen kyydissä oli yli 6 000 matkustajaa ja miehistön jäsentä.

Royal Caribbean -yhtiön mukaan viikon mittaisella risteilyllä noudatettiin tiukkoja koronatoimia. Yhden matkustajan sairastuttua loput tapaukset selvisivät tartunnanjäljityksen kautta. Matkustajista 95 prosenttia ja sairastuneista 98 prosenttia oli rokotettuja.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, ovatko tapaukset herkästi leviävän omikronmuunnoksen aiheuttamia.

Royal Caribbeanin sääntöjen mukaan kaikkien yli 12-vuotiaiden matkustajien on oltava rokotettuja ja käytävä virustestissä ennen matkaa. Kolmatta rokoteannosta on suositeltu matkustajille. Rokotettu henkilökunta tekee virustestin ainakin kerran viikossa. Siivousta on tehostettu ja maskipakko on voimassa sisätiloissa.

Yhtiön tiedotteen mukaan sairastuneet ohjattiin nopeasti karanteeniin. Henkilöt ovat olleet oireettomia tai lieväoireisia.

Kuusi sairastunutta henkilöä poistui laivasta aiemmin ja loput joulukuun 18. päivänä matkan päättyessä. Osa matkustajista on arvostellut tiedotuksen puutetta ja majoitusolosuhteita.

There’s been ZERO communication as to what the next steps are, how long they’re staying, how they get sent home. It’s obvious @RoyalCaribPR is overwhelmed by the case numbers. Many positive people aren’t pictured as they’re already in their room. @CDCgov #COVID19 @RoyalCaribbean

— Connor O’Dell (@connorwitha_no) December 18, 2021