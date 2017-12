Riskit tiedostetaan mutta joka kolmas kirjoittaa salasanat muistiin

Suomalaiset ovat edelläkävijöitä digitaalisessa turvallisuudessa ja tiedostavat varsin hyvin netin riskit.

Samalla kun turva-asiat otetaan vakavasti, turvapalveluja valittaessa käytön helppous nousee tärkeäksi kriteeriksi. Tähän Mobiilivarmenne haluaa tiedotteensa mukaan vastata. Mobiilivarmenteen takana ovat Suomen suurimmat teleoperaattorit DNA, Elisa ja Telia.

Toimintojen siirtyessä yhä rivakammin nettiin, ovat kansalaiset varsinkin viime vuosien aikana joutuneet luomaan yhä uusia käyttäjänimiä ja salasanoja turvatakseen henkilöllisyytensä eri palveluissa.

Koska monen eri kombinaation muistaminen on hankalaa, pyritäänkin usein käyttämään yhtä ja samaa käyttäjänimi+salasana -yhdistelmää niin moneen palveluun kuin mahdollista, mikä taas lisää turvariskiä.

Tämä on huoli, josta asiantuntijat aika ajoin yleisöä varoittavat. Jos yhden palvelun salaiset käyttäjätiedot murretaan, on hyvin mahdollista, että näitä netin ”avaimia” yritetään käyttää muihinkin palveluihin.

Mobiilivarmenteen ja Bilendin teettämässä tutkimuksessa käy ilmi, että suomalaiset vaikuttavat ottaneen turvavaroitukset tosissaan – liki neljä viidestä on hajauttanut salasanansa kolmeen tai useampaan eri versioon, ja kuudellatoista prosentilla ihmisistä on jo yli kymmenen salasanaa hallittavanaan.

Puolet suomalaisista seuraa ohjetta, ettei salasanoja pidä ikinä kirjoittaa ylös eivätkä pidä salasanoistaan lainkaan kirjaa. Yli kolmasosa kuitenkin kirjoittaa ne vihkoon tai kalenteriin talteen.

Turvallisuus ennen kaikkea – ja helppous

Digitaalisissa turva-asioissa standardiksi on muodostunut ns. kaksivaiheinen tunnistautuminen, jota myös Mobiilivarmenne käyttää. Turvallisuutta voi teoriassa lisätä loputtomiin, mutta samalla nakerretaan käytön helppoutta ja sujuvuutta, mikä on taas on kuluttajille tärkeää.

Tämä tiedostetaan myös Tietoliikenteen ja -tekniikan keskusliitto Ficom ry:ssä. Suomalaisen ICT-alan etujärjestön tehtäviin kuuluu mm. edistää alan teknistä kehitystä ja toimintavarmuutta.

– Käytettävyydessä ja turvallisuudessa Mobiilivarmenne on omalla tasollaan, etenkin silloin, kun puhutaan näiden ominaisuuksien yhdistämisestä mobiiliin käyttäjäkokemukseen, sanoo Ficom ry:n lakimies Jussi Mäkinen.

Selkeä jo vuosia nousussa ollut trendi on mobiililaitteiden lisääntyvä käyttö, myös arkaluonteisessa asioinnissa, kuten maksu- ja lääkäripalvelujen käytössä tai passin ja ajokortin hankinnassa.

Tietoturvayhtiö F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen nostikin Kaleva-lehden haastattelussa marraskuussa Mobiilivarmenteen esille keinoksi yksilön tietosuojan takaamisessa.

Turvalliseen henkilöllisyyden varmistamiseen on etsitty ratkaisuja monelta taholta. Viime vuosikymmenen aikana biometrinen tunnistautuminen on jokseenkin yleistynyt, mutta ei ilman kritiikkiä.

Sormenjälkeä käytetään nykyään passeissa ja puhelimen lukoissa, mutta vaikka se koettiinkin tutkimuksessa kaikista turvallisimmaksi tavaksi vakuuttua jonkun henkilöllisyydestä, teknologia ei aina ole toiminut täydellisesti, jos esimerkiksi sormi on likainen tai haavoittunut.

Moni myös vierastaa yhä niinkin intiimin asian kuin sormenjäljen käyttämistä tunnisteena.

Nuoret epäilevät eniten

Kyselyyn vastaajista reilusti alle puolet (42 %) kokee tänä päivänä tunnistautumisen mobiililaitteella melko turvalliseksi, mutta vain yhdeksän prosenttia erittäin turvalliseksi.

Nuoret epäilevät mobiililaitteella tunnistautumista eniten: 18–24 vuotiaista jopa yli kolmasosa kokee sen melko turvattomaksi ja kymmenen prosenttia erittäin turvattomaksi.

Enemmistö kaikista vastaajista kertoo tarvitsevansa sähköistä henkilötunnistautumista vähintään viikoittain, kokee vähintään melko tärkeänä, että sähköinen tunnistautuminen olisi aina käytettävissä ja saatavilla sekä pitää mahdollisuutta tunnistautua mobiililaitteella vähintään melko hyödyllisenä.

Kun puhutaan netissä asioinnista ja uusista turvatuotteista, itse turvallisuustason oletetaan jo lähtökohtaisesti olevan huippuluokkaa, jolloin kilpailu tuotteiden välillä siirtyy luonnollisesti käytön sujuvuuteen. Mobiilivarmenteella on hyvät edellytykset nousta uudeksi standardiksi henkilöllisyyden todistamisessa netissä.

Mikä Mobiilivarmenne?

• Suomen kolmen suurimman teleoperaattorin DNA:n, Elisan ja Telian yhteinen palvelu.

• Mobiilivarmenteella voi todistaa henkilöllisyytensä verkkopalveluissa.

• Mobiilivarmenne sijaitsee puhelimen SIM-kortissa. Tunnistautuminen tapahtuu omalla puhelinnumerolla ja itse valitulla nelinumeroisella tunnusluvulla.

• Mobiilivarmenteen saa käyttöön oman operaattorin verkkosivuilla tai myymälöissä.

• Mobiilivarmenne toimii tällä hetkellä 20 000 julkisessa palvelussa. Sillä voi esimerkiksi tilata passin, tehdä muutoksia verokorttiin, varata ajan lääkärille, tarkastella sähköisiä reseptejä tai tehdä kansalaisaloitteen. Palveluiden määrä kasvaa jatkuvasti ja julkisten palvelujen lisäksi mukana on myös yksityisiä palveluja tarjoavia yrityksiä.