Riskiryhmäläisten autoilu varmistetaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Liikenne- ja viestintäministeriö haluaa joustavoittaa katsastussääntelyä.

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu kiireellinen hallituksen esitys liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaa koskevaan lainsäädäntöön tehtävistä väliaikaisista muutoksista.

Ehdotetuilla muutoksilla on tarkoitus muun muassa joustavoittaa katsastussääntelyä.

– Korostan, että näillä toimilla pyritään suojelemaan riskiryhmiin kuuluvia, jotka voivat pysytellä kotona ja siirtää autonsa katsastuksen myöhempään aikaan. Kannustan kuitenkin kaikkia katsastamaan auton ajallaan, jos poikkeamismahdollisuus ei tunnu välttämättömältä. Katsastusasemat palvelevat asiakkaitaan normaalisti – ja luultavasti ilman jonoja, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.).

Toinen riskiryhmiä koskeva muutosehdotus liittyy ajokortin uudistamiseen liittyvien lääkärintodistusten toimittamiseen.

70 vuotta täyttäneiden tulee toimittaa lääkärintodistus ajokortin uusimiseksi, mutta ehdotetun muutoksen mukaan todistus voitaisiin poikkeusolojen aikana toimittaa myöhemmin.

– Hallitus on antanut toimintaohjeeksi, että yli 70-vuotiaat pysyisivät erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa. Siksi on tärkeää, että he voivat liikkua omilla autoillaan myös poikkeusoloissa, ministeri Harakka sanoo.

Liikenne- ja viestintäministeriö järjestää kuulemistilaisuuden hallituksen esityksestä torstaina 16.4. klo 14 Skype-yhteydellä. Lausunto- ja kuulemiskierroksen jälkeen hallitus antaa esityksen eduskunnalle.

Liikennelainsäädäntöön esitettävät muutokset olisivat väliaikaisia.

Kesärenkaiden vaihtoon varaudutaan normaalisti

Vaikka joihinkin autoilijoita koskeviin lakeihin ehdotetaankin muutoksia, kesärenkaisiin siirtymiseen tulee varautua normaalisti.

Kesärenkaat voi jo vaihtaa, mutta niihin kannattaa siirtyä vasta, kun sääolosuhteet ovat keväiset.

Nastarenkaiden viimeinen vaihtopäivä on tänä vuonna 20.4.2020. Nastarenkaita voi kuitenkin käyttää myös 20.4. jälkeen, jos sää tai keli sitä edellyttää.