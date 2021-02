Ripsiliike-termi kuohutti ministereitä – ”kotihoito on rapautunut”

Kokoomus syytti hallitusta vakavista puutteista vanhusten kotihoidossa.

Vanhustenhoito kuumensi tunteita eduskunnan kyselytunnilla. Kokoomuksen Pia Kauma aloitti kysymällä tutkimuksesta, jonka mukaan vanhusten kotihoito on erittäin huonolla tolalla ja kanteluiden määrä on jopa kolminkertaistunut neljässä vuodessa.

– Miksi ette halua tukea vanhusten kotihoitoa? Miten hoidatte sen asian kuntoon, että myös niiden vanhusten, jotka kokevat olonsa turvattomaksi kotona, tilanne paranee, Pia Kauma kysyi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) vastasi asian olevan päinvastoin.

– Me olemme hallitusohjelmaan kirjanneet, että teemme vanhuspalveluihin todella ison remontin, ja siitä eduskunnan edessä, tässä salissa, on ollut yksimielisyys, että me yritämme tehdä mahdollisimman nopeasti muutoksen tämän vanhuspalveluihin liittyvän kriisin johdosta, joka viime hallituskauden lopulla ilmeni, että me pystymme muuttamaan tehostetun palveluasumisen henkilöstörakennetta, Krista Kiuru sanoi.

Kansanedustaja Paula Risikon (kok.) mukaan tilanne on pahentunut nimenomaan tämän hallituksen aikana. Ympärivuorokautisessa hoivassa on tehty hyviä asioita, mutta ”kotihoito on rapautunut”.

– Kun katsoo sitä teidän tekemäänne lakiuudistusta, niin ainakin gerontologian professorit ovat sitä mieltä, että ne ovat täysin ripsiliikkeitä elikkä kunnon tekoja ei tehdä kotihoitoon, Paula Risikko sanoi todeten monen vanhuksen olevan köyhyysloukussa.

Uusi politiikan termi ”ripsiliike” tarkoittanee esimerkiksi silmänpalvontaa, sitä että ollaan tekevinään, tai teeskennellään toimittavan läsnäolijan mieliksi.

Krista Kiuru oli vastauksessaan jo kiivaampi:

– Minä en kyllä pitäisi eduskunnassa ripsiliikkeenä jo joidenkin vanhusten osalta, jotka ovat elämänsä aivan lopunajan hoidossa, eli tehostetussa palveluasumisessa elämänsä viimeiset vuodet. Ne eivät ole ripsiliikkeitä, että me puhumme siitä, että me palkkaamme seuraavina vuosina tuhansia uusia hoitajia, Krista Kiuru sanoi.

– Tämä ei ole ripsiliikettä vaan tältä hallitukselta satojen miljoonien investointi, jota kokoomus ei tuntunut millään löytävän kannatuksen pohjalta tehtäväksi ainakaan täällä salissa.

– Mutta tullaan sitten tähän kotihoitoon. Me nimenomaan olemme kehittämässä kotihoitoa. Minusta ne väitteet ovat vastenmielisiä, jotka antavat ymmärtää, että kotihoitoa ei tällä hallituskaudella kehitettäisi, ministeri jatkoi.

Kokoomuksen Antti Häkkänen huomautti, että ”ei tätä kannata ministerin pistää kokoomuksen piikkiin. Vaalikausi on jo puolivälissä, ja kaksi vuotta on ollut aikaa”.

– Nyt on tämä huoli, mikä asiantuntijoilta tulee, että hallitus teki alkuunsa vain ympärivuorokautiseen hoivaan tällaisen tiukan sääntelyn, ja nyt sitten hoitajia joudutaan ottamaan kotihoidosta pois. Miten te nyt varmistatte mahdollisimman nopeasti, että tämä ei aiheuta lisää ongelmia, kuten useat asiantuntijat ovat sanoneet, sinne kotihoidon palvelujen piiriin? Mitkä ovat ne keinot nyt, kun tämä uudistus tuotiin sirpaleisena, Antti Häkkänen kysyi.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi, että ”täytyy kyllä ihmetellä kokoomuksen otetta tähän kysymykseen”.

– Te olette juuri arvostelleet sitä, kuinka hallitus on liikaa antanut kunnille rahoitusta osana esimerkiksi tätä koronan elvytystoimintaa, ja kunnat ovat juuri niitä toimijoita, jotka huolehtivat esimerkiksi kotihoidon palveluista. Soisi, että olisi myös sellaista johdonmukaisuutta keskustelussa, että kun täällä nyt vaaditaan kotihoitoa kuntoon laitettavaksi, niin ehkäpä kokoomus sitten suhtautuisi hieman myötämielisesti myös siihen tukeen, mitä kunnat ovat tässä vaikeassa tilanteessa saaneet, Sanna Marin totesi.

Kokoomuksen Saara-Sofia Sirén halusi tietää, miksi epäkohtien korjaamista ei ole kiirehditty ja miksi hallitus ei lähtenyt tekemään kokonaisuudistusta kuten kokoomus on koko ajan ehdottanut.

Sanna Marin vastasi:

– Yhtä lailla voisi kysyä, miksi kokoomus ei laittanut vanhuspalveluiden tilaa kuntoon, kun se istui hallituksessa vuodesta 2007 vuoteen 2019. Tämä hallitus on lähtenyt laittamaan näitä asioita kuntoon. Ensimmäisenä ympärivuorokautinen hoiva, ja nyt me jatkamme tällä samalla tiellä, ja pala palalta me tulemme laittamaan meidän vanhuspalvelut sille tasolle, millä niiden pitäisi olla, koska jokainen suomalainen ikääntyvä ansaitsee ihmisarvoisen vanhuuden, pääministeri Marin sanoi.

Krista Kiuru totesi vielä, että hänestä joskus istuntosalissa tuntuu siltä kuin huutaisi tuuleen.

– Ikään kuin te kokoomuksessa ensimmäistä kertaa havahtuisitte siihen, mitä täällä maailmassa tapahtuu — me jaamme näköjään hyvin erilaisen tilannekuvan. Minä olen ollut huolissani viimeisen vuosikymmenen siitä, että meillä ei ole ollut poliittista kiinnostusta laittaa vanhustenhuollon palveluita kuntoon, ei edes silloin kun meillä oli kriisi syvimmillään. Krista Kiuru syytti.

– Tässä hallitusohjelmassa on todettu, että nämä palvelut nyt uudistetaan, ja toivoisin, että eduskunnassa annetaan kiitosta sille, että se lopultakin tehdään ja se kuuluisa hoitajamitoitus tuli tällä porukalla tehtyä. Se on todella iso juttu niille, jotka elävät elämänsä viimeisiä vuosia.

– Kokoomus on antanut tässä keskustelussa ymmärtää, että me emme olisi tekemässä kotihoitoon ja omaisten hoitoon muutoksia. Me olemme nimenomaan pyörittäneet siitä jo valtavan asiantuntijaköörin, näistä ehdotuksista, ja olemme tekemässä hallituksen esitystä tänä keväänä, jotta me saisimme sen lausuntokierrokselle ja kuulisimme yhteiskunnan palautteen, mutta täällä annetaan ymmärtää, että mitään tästä ei olisi tapahtumassa. Totean, että tässä olen itse henkilökohtaisesti reilun puolitoista vuotta ollut. Olen esittänyt tänne saliin jo sote-uudistuksen. Olen tuonut tänne hoitajamitoituksen ja paljon muutakin, Krista Kiuru sanoi.