Riku Aalto: Vaikea ymmärtää, miksi vihreitä närästää

Vientiteollisuuden liitot hämmästelevät yhteisen vaalikiertueen herättämää arvostelua.

Yhteiselle vaalikiertueelle lähteneet vientiteollisuuden liitot puolustavat kotimaisen tuotannon ympäristöystävällisyyttä kilpailijamaihin verrattuna.

– Vientiteollisuudesta kannattaa pitää meteliä, sen merkitys Suomen taloudelle on äärimmäisen suuri, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen sanoi medialle tiistaina Helsingissä.

Vientialojen edustajat hämmästelivät yhteisen kiertueen saamaa vihaista reaktiota erityisesti vihreiden parista. Kansanedustaja Ville Niinistö (vihr.) kuvaili tempausta viikonloppuna ”pohjanoteeraukseksi” ja pyrkimykseksi vähätellä ilmastonmuutoksen vastaisen työn tärkeyttä.

Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jaakko Hirvola painotti, että ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurimpia haasteita. Siihen olisi myös vastattava tehokkailla toimilla.

– Tuhannet kotimaiset yritykset ja työntekijät tekevät tämän parissa tosissaan töitä. Pitää tosin ymmärtää myös se, että kysymys on globaalista ilmastosta, johon on puututtava kansainvälisin sopimuksin. Pelkästään oman ilmamme puhdistaminen ei ratkaise ongelmaa. Toisaalta haaste tarjoaa hyviä vientimahdollisuuksia kotimaisille yrityksille, sillä alan kysyntä on kasvamaan päin, Hirvola sanoi.

Timo Jaatinen huomautti vientiteollisuuden tukevan suorien ja välillisten vaikutusten kautta noin 1,1 miljoonaa kotimaista työpaikkaa. Verokertymänä ala tuo Suomelle noin 28 miljardia euroa.

– Vaikka Suomen vienti ponnahti viime vuoden alussa, on takamatkaa muihin euromaihin vielä lähes 40 prosenttia. Bruttokansantuotteen osalta ero on edelleen 8 prosenttia.

– Sopii toivoa, että talouden yleinen veto kestää maailmanmarkkinoilla. Kiinan kasvuluvut, kauppasodan uhka ja suurvaltojen nokittelu sekä Brexitin vaikutukset luovat paljon epävarmuustekijöitä. Emme voi näille ilmiöille mitään Suomesta käsin, Jaatinen sanoo.

”Vaikea vastata toisten puolesta, miksi kiertue närästää”

Vientiteollisuuden johtajien mukaan julkisessa keskustelussa korostuvat kulloinkin pinnalla olevat kiistat ja ilmiöt.

– On hyvä muistuttaa myös Suomen talouteen liittyvistä perusasioista ja teollisuuden roolista. Kiertueen pohjalle on teetettu ulkopuolisia selvityksiä, jotka kuvaavat teollisuuden tilaa ja ympäristövaikutuksia, Jaakko Hirvola sanoi.

– Toivoisin, että keskustelussa säilytettäisiin asialinja. Olemme liian pieni kansa ärhentelemään keskenämme, joten olisi parempi pyrkiä yhteistyöhön.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aallon mukaan on ”hirveän vaikea vastata toisten puolesta, miksi kiertue närästää”.

– Koettiin, että olisimme jotenkin ympäristövastaisia. Siitä ei ole ollenkaan kysymys, kuten luvut osoittavat. Vaikea sanoa, miksi yhteistyö aiheutti tämänlaisen reaktion, Aalto pohti.

Hän viittasi tammikuussa tehtyyn konsulttitutkimukseen, jonka mukaan suomalainen teollisuus on erittäin ekologista moniin kilpailijamaihin verrattuna. Tutkimuksessa arvioitiin maiden ympäristövaikutuksia muun muassa hiilidioksidi- ja pienhiukkaspäästöjen sekä ympäristöpolitiikan osalta.

– Julkisuudessa työmarkkinajärjestöt näkyvät usein tes-neuvotteluiden yhteydessä eri puolilla. Se on kuitenkin vain pieni osa toiminnastamme, sillä teemme paljon yhteistyötä yritysten ja työntekijöiden toimintaympäristön parantamiseksi, Aalto sanoi.

11. maaliskuuta asti jatkuvalle kiertueelle osallistuvat Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Teknologiateollisuus ry, Paperiliitto ja Teollisuusliitto.

”Ei kannata tehdä kansallisia ratkaisuja, jotka veisivät teollisen tuotannon pois Suomesta – jonnekin missä tuotanto ei ole yhtä puhdasta ja kestävää kuin meillä”, sanoo ⁦⁦@riku_aalto⁩ #hyvinvointiasuomeen ⁦⁩ ⁦@finindustrial⁩ ⁦ pic.twitter.com/IC9E7cKNl5 — Metsäteollisuus ry (@metsateollisuus) January 22, 2019