Rikosprofessori AL:lle: Kelan asumistuen haku saunasta olisi petos

Professorin mielestä poliisin tulisi harkita rikostutkinnan aloittamista Teuvo Hakkaraisen sauna-asiassa.

Rikosoikeuden professori Matti Tolvasen mukaan kansanedustajien Teuvo Hakkaraisen (ps.) ja Ville Vähämäen (ps.) saunasotku olisi syytä selvittää perusteellisesti, kertoo Aamulehti.

Teuvo Hakkaraisen kakkosasunto on saunatila. Hän maksaa puolet sen 695 euron vuokrasta ja saa eduskunnan korotettua kulukorvausta eli 490 euroa kuukaudessa.

– Jos väärää tietoa on annettu niin kuin julkisuudessa olleiden tietojen perusteella on annettu, ja sillä on tavoiteltu taloudellista hyötyä, niin se on lain mukaan petosrikos, Mati Tolvanen toteaa AL:lle.

Pelin puhdistamiseksi olisi hänen mielestään fiksua, että poliisi harkitsisi, pitäisikö aloittaa rikostutkinta. Hän vertaa Hakkaraisen ja Vähämäen tapausta henkilöön, joka saa Kelalta asumistukea.

– Jos henkilö tekisi Kelalle asumistukihakemuksen kellarihuoneistosta ja se olisi oikeasti sauna, niin kyllähän se petos olisi. Asumistukiasioissa tämäntyyppinen järjestely olisi varmasti petos, hän huomauttaa.

LUE MYÖS:

SDP:n Antti Lindtman HS:lle: Teuvo Hakkarainen itse toimi väärin