Rikollisjengit levittivät virusta tahallaan juhlissa

Osceolan piirikunta Floridassa kerää surullista mainetta koronabileillä.

Rikollisjengejä syytetään Yhdysvaltain Floridassa ”koronajuhlien” järjestämisestä koronavirustartuntojen levittämiseksi.

Osceolan piirikunnan sheriffin Russ Gibsonin mukaan poliisille on tehty jo yli 600 valitusta häiriköinnistä ja metelistä juhlissa.

– Valituksissa on viitattu – mitä minulle on kerrottu – COVID19-juhliin, joissa ihmiset kerääntyvät yhteen ja yrittävät mahdollisesti levittää virusta eteenpäin, Russ Gibson kertoo.

Sheriffin mukaan tapahtumien osanottajamäärä vaihtelee 50 henkilöstä 400 henkilöön. Juhlia järjestetään pääosin loma-asuntokohteissa, erityisesti kolmella aidatulla asuinalueella.

Ongelma nostettiin New York Postin ja Fox Newsin mukaan esille, kun uusien koronatartuntojen määrä ponnahti Osceolan piirikunnassa. Koronajuhliin osallistuneet nuoret saattavat saada lieviä koronan oireita, mutta piirikunnassa ollaan huolissaan perheenjäsenistä, joille tauti saattaa olla vaarallinen.

Myös ampumavälikohtauksista on raportoitu. Juhlijoita tulee Osceolaan ympäri Floridaa.

– Olemme havainneet, että juhlissa on vastenmielisiä ihmisiä, joita ei haluta omaan naapurustoon, Gibson kertoo.

– On joitain rikollisjengejä, jotka vuokraavat näitä taloja ja tulevat piirikuntaan.

Osceolassa suunnitellaan toimia koronajuhlien kieltämiseksi. Toistaiseksi asukkaat voivat vain ilmoittaa poliisille, mikäli he havaitsevat koronajuhlia naapurustossaan.

– Nämä ovat todellisia, hyvin vaarallisia tilanteita ja asukkaamme ovat peloissaan. Me emme halua sitä. Emme halua asukkaiden ajattelevan, että olisimme voimattomia ja antaisimme juhlien vain jatkua. Osceolan piriikuntaa ei saa luokitella koronajuhlien keskipisteeksi.

Osceolassa on todettu tähän mennessä 5556 koronavirustartuntaa. 248 henkilöä on joutunut sairaalaan ja 38 henkilöä on kuollut virukseen.

Don't fall for unsafe activities. Do the right thing. #besafe pic.twitter.com/PauvZQdeAY — Osceola Sheriff (@OsceolaSheriff) July 17, 2020