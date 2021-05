Rikollisjengit käyttävät vankiloissa laajaa valtaa

Poliisikansanedustaja vaatii järjestäytynyttä rikollisuutta kuriin Suomen vankiloissa.

– Tavallisilla rivivangeilla on kovat oltavat Suomen vankiloissa, koska järjestäytyneen rikollisuuden jengit käyttävät laitosten sisällä valtaansa laajasti hyväksi. Hallinta tapahtuu uhkailemalla ja painostamalla muita vankeja ja henkilökuntaa, sanoo kokoomuksen poliisitaustainen kansanedustaja Marko Kilpi.

– He voivat määrätä kuka saa asua milläkin osastolla, mennä koulutukseen tai perhetapaamiseen. Lomalta palaavia vankeja tai vankien omaisia pakotetaan huumekuriireiksi, hän jatkaa.

Kilven mukaan on käynyt ilmi, että perhetapaamisien kautta on vankiloihin salakuljetettu huumausaineita. Perhetapaamisiin on ilmoitettu läheiseksi henkilöiksi ihmisiä, jotka todellisuudessa ei ole vangin perhettä, vaan palkattuja huumekuriireja. Vankiloilla on rajalliset mahdollisuudet varmistaa, että onko vangin läheiseksi ilmoitettu henkilö tyttöystävä tai huumekuriiriksi palkattu henkilö.

– Uhkailuun ja painostukseen on vaikea puuttua, koska vankeja ympäröi vaikenemisen kulttuuri. Vanki voi tulla kertomaan vartijoille, että haluaa vaihtaa osastoa esimerkiksi väkivallan pelon takia, mutta nimiä ei suostuta kertomaan, koska vasikoinnista seuraisi rangaistus. Nämä seikat ja epäkohdat ovat nousseet esiin myös Rikosseuraamuslaitoksen tuoreesta selvityksestä, Kilpi sanoo.

Hänen mielestään vankeinhoidon henkilöstön koulutus on ajantasaistettava.

– Olisi selvitettävä poliisilla käytössä olevien haalarikameroiden käyttöä painostustilanteiden ehkäisemiseksi. Rikosten tutkinta tulisi keskittää hoidettavaksi tietyissä poliisiyksiköissä ja ne tulisi tilastoida nykyistä paremmin, jotta Rikosseuraamuslaitoksella olisi mahdollisimman selkeä kuva järjestäytyneen rikollisuuden vaikutuksista vankiloissa, Kilpi esittää.

Tämän lisäksi hänen mukaansa tarvitaan omat osastot järjestäytyneen rikollisuuden eri ryhmille ja on pysyttävä tarjoamaan toimivia tukitoimintoja niille vangeille, jotka haluavat päästä irti järjestäytyneestä rikollisuudesta, Kilpi linjaa.

– Tavallisten rivivankien tulee saada suorittaa rangaistuksensa rauhassa, ilman jatkuvaa pelkoa ja väkivallan uhkaa, jotta heillä olisi mahdollisuus tuomion jälkeen palata yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi. Vankiloiden pitäisi olla turvallisia paikkoja kaikille, Kilpi toteaa.

Kilpi jätti asiasta kirjallisen kysymyksen eduskunnan puhemiehelle. Kysymyksen ovat allekirjoittaneet myös kokoomuksen kansanedustajat Elina Valtonen, Kalle Jokinen, Pauli Kiuru, Jukka Kopra, Pihla Keto-Huovinen, Mia Laiho, Heikki Autto, Ville Kaunisto, Wille Rydman ja Matias Marttinen.

