”Rikolliset kiinni elävinä tai kuolleina”

Filippiinien presidentti on määrännyt ottamaan vapaiksi päästettyjä vankeja kiinni tavalla tai toisella.

Lisäksi presidentti Rodrigo Duterte on luvannut miljoonan peson eli noin 16 000 euron palkkion jokaiselle filippiiniläiselle, joka ottaa kiinni murhasta, raiskauksesta tai huumerikoksesta tuomitun ja vapaaksi päässeen vangin.

Palkkion saa myös tapetusta vangista ja Duterten mukaan se ”onkin ehkä parempi vaihtoehto”. Palkkiot hän lupaa maksaa hymy kasvoillaan.

Duterte antoi lausuntonsa sen jälkeen, kun Filippiinien täpötäysistä vankiloista oli vapautettu suuri joukko hyvin käyttäytyneitä vankeja. Vapautusohjelman yhteydessä siitä vastanneet viranomaiset tekivät kuitenkin virheitä ja päästivät vapaiksi myös sellaisia vankeja, joille vapautta ei ollut tarkoitus myöntää.

Vankeinhoidosta vastaava oikeusministeriön korkea virkamies Menardo Guevarra on Duterten lausunnon jälkeen pyytänyt Filippiinien poliisia ja maanmiehiään toistaiseksi pidättymään ihmisjahdista.

Hänen mukaansa viranomaisten pitää ensin tehdä nimilista heistä, jotka oikeasti kuuluvat takaisin vankilaan. Hän vetoaa myös suureen yleisöön, ettei se ottaisi presidentin kehotusta kirjaimellisesti.

Samaan aikaan presidentin toimiston edustajat kuitenkin sanovat Duterten lausunnon tarkoittavan juuri sitä, mitä hän sanoo.

Oikeusministeriön Guevarra sanoo pelkäävänsä lausunnon noudattamisen johtavan palkkioiden toivossa Filippiineillä murhajahtiin, jossa poliisin ja kansalaisten jakaessa oman käden oikeuttaan viattomia ihmisiä joutuu uhreiksi.

Rodrigo Duterte on presidentiksi tultuaan käynnistänyt Filippiineillä huumeiden vastaisen sodan, jossa eri ihmisoikeusryhmien mukaan on kuollut jo noin 20 000 ihmistä. Duterte on maksattanut poliiseille jokaisesta tapetusta palkkion ja ilmeisen moni uhreista onkin ollut joko viaton tai Duterten poliittinen vastustaja.

Esimerkiksi Global Witness -järjestöstä arvioidaan 30 ympäristöaktiivin ja maaoikeuksiensa puolustajan tulleen viime vuonna murhatuksi.

Duterte on uhannut myös pommittaa Filippiinien alkuperäisheimojen kouluja, joita hän nimittää ”kommunistien pesäpaikoiksi”. Kommunisti ja homo ovat Duterten arvostelijoistaan usein käyttämiä nimityksiä.

Heinäkuussa YK:n ihmisoikeusneuvosto teki Islannin esityksestä päätöksen, jonka mukaan maailmanjärjestö teettää Duterten huumeiden vastaisesta sodasta perusteellisen selvityksen. Päätös oli jossain määrin yllättävä, sillä ennen äänestystä Filippiinit ja Kiina otaksuivat saaneensa enemmistön äänestämään esitystä vastaan.

Nyt Duterte on määrännyt Filippiinien viranomaisia ja valtionyhtiöitä keskeyttämään kaikki yhteistyöneuvottelut päätöksen puolesta äänestäneiden 18 valtion kanssa.