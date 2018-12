Simon Elo: Rikoksia tekevä ulkomaalainenkin joutuu vastuuseen

Simon Elo on Sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja, espoolainen kaupunginvaltuutettu ja parantumaton videopelaaja.

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Äärioikeiston valitusvirsi on, että hallitus ei tee mitään suojellakseen omaa kansaa maahantulijoiden rötöksiltä.

Punavihreiden on taas ollut hyvin hankala tunnustaa, että ”meillä on unelma” -kampanja sai myös ilkeitä ja irvokkaita sävyjä. Toisilla oli unelma ja toisten osalle tuli todellisuus. Tulijoiden joukossa on niitä, jotka tulivat pahat mielessään, jotka eivät ymmärrä suomalaista demokratiaa, naisten itsemääräämisoikeutta tai lastensuojelulakia.

Tolkun konservatiiveina siniset ovat nähneet ongelmat realistisesti ilman rasismia. Ja saaneet omia tavoitteitaan läpi hallituksessa niin, että kansan turvallisuus on todella parantunut.

Olemme kiristäneet lainsäädäntöä lapsen seksuaalisen hyväksikäytön osalta. Enimmäisrangaistuksia on korotettu. Törkeä lapsenraiskaus on lisätty rikoslakiin. Törkeä raiskaus ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö saavat tulokseksi 4-12 vuoden kakun.

Rikoksiin syyllistyneiden karkotuksia on helpotettu ja nopeutettu. Netissä tapahtuvan seksuaalisen hyväksikäytön torjuntaan laitettiin juuri satoja tuhansia lisämäärärahaa. Samoin siniset on pitänyt tärkeänä, että turvapaikkajärjestelmästä kadonneet pystytään tavoittamaan ja nimeämään. Tähänkin hallitus on myöntänyt satoja tuhansia euroja.

Hallituksen strategiana on, että oikeusturva toteutuu tehokkaasti ja rangaistukset vastaavat yleistä oikeustajua. Siniset haluavat varmistaa, että rikos ja rangaistus ovat oikeassa suhteessa toisiinsa.

Olemme ajaneet aktiivisesti läpi ratkaisua, jolla koko turvapaikanhaku siirretään Euroopan ulkopuolelle.

Olemme myös olleet sorvaamassa uusiksi kotoutumisjärjestelmää. Kotoutuminen ei voi perustua vapaaehtoisuuteen. Tänne tulijan pitää hyväksyä meille tärkeät, yhteiskuntamme perustana olevat arvot. Niitä ovat muun muassa vapaus, tasa-arvo, demokratia ja naisten koskemattomuus. Suomi suojelee naisia ja lapsia seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan. Ja jakaa rangaistuksia rikollisille sekä karkottaa heitä maasta. Oulussa paljastunut hyväksikäyttörinki on aivan aiheellisesti nostanut kohun mediassa.

Kohu on selkeä viesti täällä oleville ja tänne pyrkiville: laittomuuksista joutuu vastuuseen ja häkki heilahtaa.

Simon Elo Simon Elo on Sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja, espoolainen kaupunginvaltuutettu ja parantumaton videopelaaja.