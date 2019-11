Rikkinäinen puhelin – ”vähennetään avustajia”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eduskunnassa ihmeteltiin ministerin avustajien viestittelyä.

Omistajaohjausministeri Sirpa Paaterolla (sd.) on neljä avustajaa. He ovat valtiosihteeri Valtteri Aaltonen ja erityisavustajat Lauri Finér, Minna Salminen ja Paavali Kukkonen.

Posti-skandaalin seurauksena eduskunnan kyselytunnilla kysyttiin, mitä nämä avustajat tekevät, kun ministeri ei kertomansa mukaan saanut olennaista tietoa.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz siteerasi Iltalehdestä Pau:n puheenjohtaja Heidi Niemisen haastattelua. Nieminen kertoi olleensa yhteydessä omistajaohjausyksikköön ”heti, kun kuuli liikkeenluovutuksesta ja TES-siirrosta eli 29. elokuuta”.

– Hän kertoo laittaneensa aika monta viestiä ja myös soittaneensa asian takia. ”Varmaan enemmän hänen avustajiinsa ja virkakuntaan kuin itse Paateroon, mutta tästä on omistajan suuntaan viestitetty”. Ministeri Paatero, teillä on valtiosihteeri, teillä on kolme erityisavustajaa. Onko teillä nyt niin paljon avustajia, että viesti hukkuu heidän keskinäiseen viestittelyynsä eikä tavoita ministeriä?, Ben Zyskowicz kysyi.

Sirpa Paatero vastasi, että ”jos näitä puheluita on tullut, …se ei ole kohdannut minua”.

Myöhemmin torstai-illan budjettikeskustelussa kokoomuksen Timo Heinonen sanoi puolueensa arvostelleen avustajakunnan valtavaa kasvattamista, kun Antti Rinteen hallitukselle palkattiin lähes sata avustajaa.

– Nyt viimeistään tämä Posti-keissi on osoittanut sen, että ei siitä ole mitään hyötyä, että esimerkiksi ministeri Paaterolla on yksi valtiosihteeri ja kolme avustajaa. Eivät hekään pysty näköjään tätä tilannetta hallitsemaan, ja nyt näyttää siltä, että rikkinäinen puhelin on näiden avustajien välillä, ministerin välillä, omistajaohjauksen välillä, Timo Heinonen sanoi.

– Sen takia on parempi, että palataan ja vähennetään avustajakuntaa. Kokoomus on esittänyt, että tultaisiin toimeen huomattavasti pienemmällä määrällä avustaja-armeijaa, ja nämä meidän aloitteemme koskevat kaikkien hallinnonalojen avustajamäärän kohtuullistamista.

Kokoomus esitti vaihtoehtobudjetissaan avustajamäärärahojen leikkausta 2,5 miljoonalla eurolla.