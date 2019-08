Riistamies IL:lle pihoilla vierailevista karhuista: Ne tietävät millä asialla liikkuvat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jos yksi karhu onnistutaan karkottamaan, tulee pari muuta karhua tilalle.

Joensuun riistanhoitoyhdistyksen Matti Kervinen kertoo Iltalehdelle, että havaintoja pihoissa vierailevista karhuista on tullut tänä vuonna ennätysmäärä.

Pienessä Oskolan kylässä Itä-Suomessa asuvan Anu Lammen pihapiirissä yksi karhuista ammuttiin poliisin myöntämällä erikoisluvalla viime sunnuntaina. Tiistaina poliisi tiedotti, että ammuttu eläin oli 170-kiloinen uroskarhu. Poliisin mukaan seuraava ilmoitus roska-astioita kaataneesta karhusta tehtiin jo ampumista seuraavana iltana.

Kervisen mukaan karhukanta Itä-Suomessa on vahva. Poikkeuksellista kannassa hänen mukaansa tänä syksynä on se, kuinka usein karhut vierailevat ihmisten pihoilla. Lisäksi karhuille on syntynyt keskimääräistä enemmän poikasia yhtä pentuetta kohti. Kervisen mukaan nyt eletään juuri niitä aikoja, kun keväällä syntyneet poikaset opettelevat pärjäämään omillaan.

Hän epäilee lisääntyneiden pihavierailujen syyksi sitä, että joku on mahdollisesti syöttänyt karhuja. Hänen mukaansa eläinten toiminta vaikuttaa systemaattiselta, ja ne tietävät millä asialla liikkuvat. Jos yksi karhu onnistutaan karkottamaan, tulee pari muuta karhua samoilla asioilla tilalle.

Kervinen kertoo, että riistanhoitoyhdistyksessä on spekuloitu myös sitä, onko karhuille tarjolla tavallista vähemmän syötävää metsässä.

Karhunkaatokausi alkaa tämän syksyn osalta seuraavan viikon tiistaina.