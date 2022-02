”Riippuvuus vain yhdestä energianlähteestä on riski”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan tuotantolaitosten häiriöt voivat luoda kaaosta.

Kokoomuksen kansanedustajan Pia Kauman mukaan riippuvuus yhdestä energialähteestä on riski kansalliselle turvallisuudelle.

Kauma puhui energiaturvallisuuden merkityksestä rauhalle ja hyvinvoinnille Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen webinaarissa.

– Nykyään kaikki normaalin elämän perustoiminnot vaativat sähköä. Tämä tekee energiantuotantolaitoksista helppoja kohteita terroristeille, Kauma sanoi.

– Hyvin kohdennetun terroriteon aiheuttamat sähkönjakeluhäiriöt voivat luoda kaaosta ja katastrofeja mihin tahansa myös Euroopassa. Uudet tekniikat helpottavat tällaisten hyökkäysten suorittamista, Kauma jatkoi.

Kansanedustajan mukaan parlamentin jäsenten on suojeltava yhteiskuntia ja edistettävä sitä, että puhdas energia on kaikkien saatavilla ja myös sen hintaista, että ihmisillä on siihen varaa.

– Etenkin alkuvaiheessa ihmisiä pitää todennäköisesti myös taloudellisesti tukea ympäristöystävällisiin vaihtoehtoihin siirryttäessä.

Pia Kauman mukaan ilmastonmuutos ja energiakriisit voivat lisätä entisestään radikalisoitumista ja terrorismia. Esimerkiksi Malissa terroristiryhmät ovat käyttäneet hyväksi karjankasvattajien ja maanviljelijöiden välisiä kasvavia jännitteitä.

Kansanedustajan mukaan epätoivoiset ihmiset, joilla ei ole mitään menetettävää, ovat alttiita terroristien värväykselle.

– Kun yhä isompi joukko ihmisiä kärsii ilmastonmuutoksesta, turvallisuusriskit kasvavat koko maailmassa, Kauma sanoi.

Pia Kauman mukaan maailmanlaajuista siirtymää puhtaaseen energiaan vaikeuttaa muun muassa se, että monet Keski-Aasian maat ovat rakentaneet yhteiskuntiaan ja talouksiaan fossiilisten polttoaineiden tuomien tulojen varaan.

Hän toivoi, että alueen valtiot syventäisivät energiayhteistyötään ja etsisivät uusia teknisiä ratkaisuja vihreämpään energiaan ja talouteen.